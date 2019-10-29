Эксперт: риск заражения ВИЧ половым путем у женщин в три-четыре раза выше, чем у мужчин

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Вероятность заразиться ВИЧ-инфекцией половым путем у женщин в три-четыре раза выше, чем у мужчин, сообщил во вторник главный внештатный специалист Минздрава России по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Евгений Воронин.

"Более подвержены заражению половым путем женщины. Вероятность заражения женщин в в три-четыре раза выше, чем у мужчин", - сказал он на пресс-конференции "ВИЧ-инфекция и дети. Опасно ли в быту это заболевание? Каково отношение общества к проблеме?".

Он также отметил, что за последние годы число женщин, живущих с ВИЧ, увеличилось. "Шесть-семь лет назад женщины составляли примерно 20-25% с ВИЧ-инфекцией. На сегодняшний момент, это 40%", - добавил он.