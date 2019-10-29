Справороссы вновь предлагают разрешить приобретение машин за счет материнского капитала

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Депутаты фракции "Справедливая Россия" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым повторно внесли в Госдуму законопроект, разрешающий направлять средства материнского капитала на покупку российских автомобилей стоимостью до 1 млн рублей. Текст документа во вторник размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Согласно инициативе, речь идет о приобретении транспортных средств, произведенных на территории РФ, имеющих не менее трех пассажирских мест, с мощностью двигателя, не превышающей 125 л. с. При этом автомобиль должен оформляться в общую собственность детей. "С рождением ребенка потребность в собственном средстве передвижения возрастает многократно. А так как мы предлагаем распространить закон на отечественные машины, мы не только российские семьи поддержим, но и наш автопром", - приводит слова Миронова его пресс-служба.

Авторы законопроекта ссылаются на региональный опыт - законодательство ряда субъектов РФ (Ростовская и Калининградская области, Якутия, Бурятия и Ненецкий автономный округ) позволяет использовать средства регионального материнского капитала на приобретение автомобиля.

"Предлагается закрепить данный подход в федеральном законодательстве, обеспечив тем самым единообразие нормативного регулирования на всей территории России, а также повысить социальную защищенность семей, имеющих двух и более детей", - указывается в пояснительной записке к документу.

Ранее фракция уже выступала с подобной инициативой. В 2017 году справороссы вместе с представителями ЛДПР и КПРФ внесли в Думу законопроект, разрешающий направлять средства материнского капитала на покупку нового автомобиля отечественной сборки, в том числе с помощью автокредита, однако он не был поддержан кабмином. В частности, отмечало правительство, при приобретении автомобиля "не учитываются интересы ребенка".