Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Справороссы вновь предлагают разрешить приобретение машин за счет материнского капитала

Речь идет только об отечественных автомобилях стоимостью до 1 млн рублей

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Депутаты фракции "Справедливая Россия" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым повторно внесли в Госдуму законопроект, разрешающий направлять средства материнского капитала на покупку российских автомобилей стоимостью до 1 млн рублей. Текст документа во вторник размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Согласно инициативе, речь идет о приобретении транспортных средств, произведенных на территории РФ, имеющих не менее трех пассажирских мест, с мощностью двигателя, не превышающей 125 л. с. При этом автомобиль должен оформляться в общую собственность детей. "С рождением ребенка потребность в собственном средстве передвижения возрастает многократно. А так как мы предлагаем распространить закон на отечественные машины, мы не только российские семьи поддержим, но и наш автопром", - приводит слова Миронова его пресс-служба.

Авторы законопроекта ссылаются на региональный опыт - законодательство ряда субъектов РФ (Ростовская и Калининградская области, Якутия, Бурятия и Ненецкий автономный округ) позволяет использовать средства регионального материнского капитала на приобретение автомобиля.

"Предлагается закрепить данный подход в федеральном законодательстве, обеспечив тем самым единообразие нормативного регулирования на всей территории России, а также повысить социальную защищенность семей, имеющих двух и более детей", - указывается в пояснительной записке к документу.

Ранее фракция уже выступала с подобной инициативой. В 2017 году справороссы вместе с представителями ЛДПР и КПРФ внесли в Думу законопроект, разрешающий направлять средства материнского капитала на покупку нового автомобиля отечественной сборки, в том числе с помощью автокредита, однако он не был поддержан кабмином. В частности, отмечало правительство, при приобретении автомобиля "не учитываются интересы ребенка".

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Создание Автокефальной поместной православной церкви на Украине
В УПЦ считают решение Элладской церкви о признании ПЦУ противоречащим канонам
В Украинской православной церкви выразили сожаление в связи с этим решением
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС