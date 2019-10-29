В Саратове разработали имплант для операций на коленном суставе

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Специалисты Саратовского государственного медуниверситета имени Разумовского разработали имплант, который можно применять при проведении одной из самых востребованных операций в ортопедии - тотального эндопротезирования коленного сустава, сообщается во вторник на сайте Минздрава РФ.

"Разработка саратовских ортопедов представляет собой титановый имплантат в форме клина, который используется для замещения костных дефектов при эндопротезировании коленного сустава. Оригинальность инновации заключается в том, что конструкция имплантата совместима с большинством типов эндопротезов, а ее стоимость дешевле зарубежных аналогов", - говорится в сообщении.

По информации министерства, разработка будет полезна в том числе из-за того, что в ближайшие 10 лет количество операций такого типа может увеличиться в шесть раз, а во время вмешательства хирург, как правило, сталкивается с дефектами костей, которые образуют сустав.

"Для этих целей используются костный цемент, донорская кость или металлические блоки. Основные недостатки существующих сейчас металлических блоков - необходимость сочетать их с определенными видами импортных эндопротезов, а также дороговизна конструкции", - говорится в сообщении.

Саратовский государственный медицинский университет входит в топ-100 лучших вузов России, в учреждении на 6 факультетах проходят обучение более 7 тыс. студентов. Кадровый потенциал представлен 5 тыс. сотрудниками, в числе которых 200 докторов наук, 600 кандидатов наук. В состав медицинского университета входят 3 научно-исследовательских и 2 образовательных института, медицинский колледж и предуниверсарий.