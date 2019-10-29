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В школах Белгородской области планируют отменить домашние задания

Глава региона Евгений Савченко назвал домашние задания плохой многолетней привычкой, которая травмирует учеников и родителей

КУРСК, 29 октября. /ТАСС/. Белгородские власти планируют отказаться от многолетней практики выполнения школьниками домашних заданий. Об этом во вторник сообщил глава региона Евгений Савченко.

"Домашние задания - это плохая многолетняя привычка, которая травмирует и ученика, и родителя. От нее будем уходить. Все домашние задания нужно делать в учебном заведении, как это реализовано в наших школах полного дня. Поручил департаменту образования пересмотреть вопрос и внести кардинальные изменения в систему", - написал Савченко на своей странице во "ВКонтакте".

Одна из самых крупных и современных школ полного дня в Белгородской области открылась по нацпроекту "Образование" в сентябре 2019 года. Учебное заведение рассчитано на 1 тыс. учащихся, которые после уроков выполняют дополнительные задания педагогов в стенах школы и посещают под присмотром учителей спортивные секции.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 по 2024 год. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Савченко, Евгений СтепановичРоссияБелгородская область
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