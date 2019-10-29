Медведев назначил Вадима Аккузина на должность замглавы ПФР

МОСКВА, 29 октября. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении Вадима Аккузина заместителем главы Пенсионного фонда России (ПФР). Документ опубликован во вторник на сайте правительства.

"Назначить Аккузина Вадима Викторовича заместителем председателя правления Пенсионного фонда Российской Федерации", - говорится в документе.

Вадим Аккузин в 1996 году окончил механико-математический факультет Саратовского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского, в 1998 году - Поволжскую академию государственной службы им. П. А. Столыпина. С 1996 года по 2014 год работал на различных руководящих должностях в органах Федерального казначейства. 19 декабря 2014 года назначен на должность директора федерального казенного учреждения "Федеральный центр информатизации Счетной палаты Российской Федерации".