Российские СМИ отправились в пресс-тур по китайскому острову Хайнань

САНЬЯ /Китай/, 29 октября. /ТАСС/. Представители российских средств массовой информации принимают участие в пресс-туре "Прекрасная Хайнань в глазах российских СМИ", который проходит с 25 октября по 1 ноября в китайской южной провинции Хайнань.

В пресс-тур отправились девять журналистов из восьми российских СМИ, среди которых информационное агентство ТАСС, МИА "Россия сегодня", газета "Труд", "Правда" и другие. В течение недели представители СМИ посетят такие города, как Санья, Хайкоу, Цюнхай, Даньчжоу и Чанцзян для знакомства с местными традициями и культурой.

По замыслу организаторов, пресс-тур для журналистов из России поможет российским читателям лучше узнать китайский остров. В свою очередь руководитель хайнаньского представительства газеты "Жэньминь жибао" Чэнь Вэйгуан отметил, что визит российских журналистов станет импульсом и мощной поддержкой для развития зоны свободной торговли и свободного порта с китайской спецификой.

В течение последнего года власти провинции Хайнань активно работают над строительством и продвижением пилотной зоны свободной торговли, о создании которой председатель КНР Си Цзиньпин объявил в апреле 2018 года на праздновании 30-й годовщины учреждения островной провинции и особой экономической зоны Хайнань. Согласно плану властей, создание пилотной зоны запустит процессы глобализации экономики острова и повысит привлекательность китайской провинции для иностранных инвесторов.

Ожидается, что к 2050 году Хайнань превратится в уникальный международный кластер с передовой экономической системой, в составе которого будут зона свободной торговли, кампусы лучших университетов, самые современные научные лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.