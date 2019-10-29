Росатом рассказал о работе немцев в атомном проекте СССР

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Росатом впервые опубликовал документы и подробные биографии немецких физиков, помогавших после Великой Отечественной войны создавать в СССР атомную бомбу. Об этом сообщается во вторник на портале "История Росатома" в связи с 70-летием награждения создателей ядерного оружия.

"Совмин СССР принял постановление "О награждении и премировании за выдающиеся научные открытия и технические достижения по использованию атомной энергии". 29 октября 1949 года - 16 мая 1950 года более чем 3500 человек были удостоены правительственных наград за вклад в ликвидацию монополии США на обладание ядерного оружия", - сообщается на портале.

При этом руководителю немецких специалистов, работавших в то время на заводе, Николаусу Рилю - присвоено звание Героя Социалистического Труда (в составе группы из 33 человек). В частности, Росатом публикует шесть анкет немецких физиков, приехавших в СССР после окончания Великой Отечественной войны: Густав Герц, Николаус Риль, Манфред фон Арденне, Петер Тиссен, Хайнц Позе и Роберт Депель.

Как сообщает портал, к концу Великой Отечественной войны в СССР была создана специальная группа СМЕРШ, в которую входили ведущие советские ученые - будущие академики Арцимович, Кикоин, Харитон. Перед ней стояла задача поиска в Германии специалистов, в той или иной степени связанных с ракетостроением и ядерной физикой.

"Операцией руководил первый заместитель наркома внутренних дел Иван Серов. 30 августа 1945 года Государственный комитет обороны поставил перед ними задачу "обнаружить и доставить в СССР оборудование научно-исследовательских лабораторий Манфреда Арденне и Густава Герца. Задача была выполнена: профессор Герц с группой сотрудников в количестве 18 человек, среди которых крупнейший физикохимик профессор Фольмер, выехал в СССР для участия в Советском атомном проекте", - говорится в "Истории Росатома".

Для немецких специалистов в санаториях под Сухуми было создано два специальных института: институт "А", который возглавил фон Арденне, и институт "Г" под руководством Густава Герца.

"Руководителям обоих институтов Арденне и Герцу разрешалось приглашать для работы в СССР известных им немецких ученых и квалифицированных специалистов. Сотрудники институтов работали и жили в относительно комфортабельных условиях, им всем были установлены твердые должностные оклады, разрешена переписка и предоставлена возможность поездок по Сухуми и его окрестностям в сопровождении охранника. В середине 1950-х ученые вернулись в Германию", - уточняет Росатом.