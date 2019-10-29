В Петербурге откроют 150 площадок для складирования вывезенного с городских улиц снега

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга отведут для складирования снега предстоящей зимой в 1,5 раза больше мест, чтобы оперативно вывозить его из центра города в полном объеме и не сбрасывать в реки и каналы. Об этом сообщил во вторник журналистам губернатор города Александр Беглов после осмотра новой снегоуборочной техники.

В Санкт-Петербурге в начале недели выпал первый снег, высота покрова составила порядка 6-11 см. Во вторник, по данным пресс-службы комитета по благоустройству, на улицы города вывели около 400 единиц снегоуборочной техники и более 900 работников. Дорожные службы приступили к обработке мостов и путепроводов солевыми растворами для предотвращения гололеда.

"Сейчас идет интенсивная подготовка к зиме, мы проверяем технику, снегоплавильные установки, определили места складирования снега. У нас было запланировано порядка 100 мест, но я считаю, что этого мало, я дал команду главам районов увеличить до 150 мест, сейчас работа по этому поводу идет. Мы идем на увеличение площадок для приема снега, чтобы снег не сбрасывался в наши реки и водоемы", - сказал Беглов.

Он также рассказал, что в этом году для зимней уборки городских улиц закуплена 471 единица техники, 274 машины уже поступили в распоряжение города, остальные будут поставлены до конца ноября. Изначально парк снегоуборочной техники в Петербурге насчитывает около 1,2 тысячи единиц.

Дорожная обстановка

Первый снег и минусовая температура, по данным пресс-службы ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, не оказали существенного влияния на дорожную обстановку в регионе.

"За минувшие сутки, которые охарактеризовались ночным и утренним понижением температуры, количество ДТП в Санкт-Петербурге и Ленинградской области незначительно превысило среднесуточные показатели. Так, в Петербурге произошло 431 ДТП [в прошлый понедельник было зафиксировано 427 ДТП]. В Ленинградской области произошло 97 ДТП [неделю назад было 67 происшествий]", - говорится в сообщении пресс-службы.

В Ленинградской области состояние дорожного покрытия контролируют с помощью 25 мобильных метеостанций, установленных на региональных трассах. "Современные датчики одновременно анализируют несколько показателей, среди которых - скорость и направление ветра, атмосферное давление, температура воздуха и поверхности дороги. Полученные данные позволяют точно прогнозировать время образования наледи на проезжей части и передавать информацию непосредственно дорожным службам для предотвращения гололеда", - сообщили в пресс-службе областного правительства. На областных дорогах в минувшие сутки работали 400 единиц спецтехники, которые очистили от снега и гололеда почти тысячу километров дорог.