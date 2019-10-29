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Синоптики ожидают первые заморозки на Юге России в середине недели

По ночам в Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях столбики термометров будут опускаться до отметки 6 градусов ниже ноля

ТАСС, 29 октября. Похолодание, местами до минусовых отметок, ожидается в регионах Южного федерального округа в середине недели, сообщил ТАСС во вторник ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Тепло на юге страны сменится похолоданием, местами до минусовых отметок. В средине рабочей недели арктический воздух достигнет низовий Волги и Дона. В Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях пройдут кратковременные дожди при температуре около 3-8 градусов тепла. В ночь на четверг в северных районах Волгоградской области, в большинстве районов Ростовской и на севере Астраханской областей температура воздуха понизится до минус 1-6 градусов. Высока вероятность ночных заморозков на севере Кубани и Ставрополья", - сказал он.

По прогнозам синоптиков, днем в четверг на юге Краснодарского края, в Ставрополье и в республиках Северного Кавказа будет прохладно, в дневные часы воздух прогреется только до 6-10 градусов тепла. Пройдут сильные ливневые дожди, в горах - со снегом и порывистым ветром.

Ниже нормы будет температура и на Черноморском побережье Кавказа. В конце недели днем здесь ожидается 12-15 градусов тепла, ночью столбики термометров опустятся до отметок в 7-11 градусов тепла. Не исключены ночные заморозки и в некоторых континентальных районах Крыма, уточнил Синенков.

"Потепление на Юг придет только в начале следующей недели", - добавил ведущий специалист центра погоды.

Теги
РоссияКраснодарский крайРостовская областьКрымСтавропольский крайАстраханская областьВолгоградская область
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