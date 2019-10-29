В Испании вновь открывают "Долину павших". Ранее оттуда перенесли останки Франко

МАДРИД, 29 октября. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Монументальный комплекс "Долина павших" близ Мадрида, откуда были перенесены останки испанского диктатора Франсиско Франко (1892 - 1975), вновь открывается во вторник для публики. Об этом сообщили в правительстве страны.

Эксгумация прошла 24 октября. В преддверии процедуры комплекс был закрыт для посетителей. Чтобы извлечь гроб, в котором 44 года назад был похоронен диктатор, была поднята гранитная плита весом в 1,5 тонны, покрывающая могилу. Затем останки на вертолете были доставлены на кладбище Мингоррубио, где их вновь захоронили.

Церемония проходила в закрытом для прессы режиме. На ней присутствовали лишь 22 родственника диктатора. Перед погребением Франко состоялась служба. Новое место захоронения диктатора находится в склепе, где в 1988 году была похоронена его супруга Кармен Поло.

Эксгумация Франко

Эксгумация диктатора стала одной из первых инициатив, озвученных социалистическим правительством практически сразу после прихода к власти летом 2018 года. Для этого кабмин одобрил декрет, который подразумевал внесение определенных изменений в закон об исторической памяти. В частности, согласно идее правительства, в "Долине павших" могут быть похоронены лишь погибшие во время испанской гражданской войны. Франко умер значительно позже этого конфликта.

Семья диктатора настаивала на переносе останков в склеп собора Альмудена в Мадриде. Против этого места выступили власти Испании, поскольку, по их мнению, этот шаг может привести к нарушениям общественного порядка.

Каудильо

Франсиско Франко возглавлял Испанию с 1939 по 1975 год. Он был одним из организаторов военного переворота 1936 года, который и привел к гражданской войне между республиканцами и националистами. После победы Франко установил в королевстве правый авторитарный режим. Сам диктатор носил титул каудильо, что означает "вождь" или "предводитель".

Военный и политический деятель скончался в возрасте 82 лет в мадридской больнице в результате сердечного приступа. Уже через два дня после его кончины Хуан Карлос I, как того хотел сам Франко, был провозглашен королем Испании.

По мнению историков, смерть каудильо после 39 лет диктатуры положила начало процессу политического перехода к демократическому государству. Уже к 1978 году была разработана новая конституция Испании, а также проведены ключевые реформы.

Комплекс "Долина Павших" начали сооружать в 1940 году по приказу генерала Франко в память о погибших в гражданской войне. Работы по строительству, которые проводились силами заключенных, были завершены только в 1958 году.