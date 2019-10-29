Путин открыл памятник Примакову у здания МИД в Москве

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Памятник выдающемуся государственному деятелю Евгению Примакову открыт во вторник в Москве. В торжественной церемонии в сквере напротив здания МИД РФ на Смоленской площади принял участие президент РФ Владимир Путин.

Монумент был создан авторским коллективом под руководством народного художника РФ Георгия Франгуляна. По словам внука Примакова, журналиста и депутата Госдумы Евгения Примакова, четыре каменных обелиска вокруг скульптуры олицетворяют разные направления деятельности - науку, разведку, международные отношения и работу в правительстве. По мнению парламентария, установка памятника Примакову является символом признания заслуг политика со стороны сограждан, в том числе жителей Москвы.

Как отметил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Путин был хорошо знаком с Примаковым, высоко ценил его заслуги перед страной и всегда прислушивался к его мнению как по международным, так и по внутренним делам. Сам Путин ранее называл Примакова личностью "поистине уникального масштаба", чей профессионализм, управленческий опыт и широчайший кругозор "неизменно были востребованы на самых сложных и ответственных направлениях работы".

С именем Примакова связывают перелом во внешней политике России - отказ от атлантизма в пользу концепции многополярного мира. Демарш политика, отказавшегося лететь в Вашингтон после известия о начале бомбардировок Югославии в 1999 году, известен как "разворот над Атлантикой".

Евгений Примаков родился 29 октября 1929 года в Киеве. Детство и юность он провел в Тбилиси, в 1953 году окончил арабское отделение Московского института востоковедения по специальности "страновед по арабским странам", в 1956-м - аспирантуру экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. Работал в журналистике и научной сфере, в 1979 году стал академиком АН СССР, а со второй половины 1980-х годов начал политическую карьеру, став одним из деятелей горбачевской перестройки. С декабря 1991 по январь 1996 года Примаков занимал пост директора Службы внешней разведки (СВР) России, в 1996-1998 годах - пост министра иностранных дел, с сентября 1998 года по май 1999 года возглавлял правительство страны. После этого Примаков был избран депутатом Госдумы, а с декабря 2001 по февраль 2011 года возглавлял Торгово-промышленную палату РФ. При этом он продолжал выполнять и внешнеполитические поручения руководства страны.

Примаков умер 26 июня 2015 года в возрасте 85 лет.