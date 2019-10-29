Псковская полиция создала первую в регионе генетическую лабораторию

ПСКОВ, 29 октября. /ТАСС/. Управление МВД России по Псковской области создало первую в регионе генетическую лабораторию, чтобы повысить раскрываемость преступлений. Лаборатория будет также помогать проводить экспертизы останков советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщил во вторник журналистам начальник управления МВД России по Псковской области, генерал-майор полиции Алексей Овсянников.

"Вопрос этот очень важный. Сейчас мы проводим генетические экспертизы в Новгороде. У нас до сегодняшнего дня своей геномной экспертизы нет. Мы лабораторию построили, заключили контракты на поставку оборудования. Это очень важная тема. На той неделе губернатор проводил заседание оргкомитета "Победа", там запланировано очень много мероприятий, связанных с проведением геномных экспертиз в плане перезахоронения останков, которые будут обнаружены. 1 декабря запутим геномную лабораторию в Псковской области", - сказал Овсянников.

Он также добавил, что с появлением геномной лаборатории могут быть раскрыты старые преступления. "Мы активно анализируем все биологические объекты, которые изъяты по делам прошлых лет, готовы проводить самостоятельно по ним генетические экспертизы. Практика показывает, что это дает очень положительный эффект в раскрытии преступлений прошлых лет", - пояснил начальник УМВД России по Псковской области.

По его словам, у регионального управления имеются специально обученные кадры для геномной лаборатории. На создание учреждения было потрачено порядка 36 млн рублей. "Потрачены достаточно большие деньги: порядка 6 млн потрачено только на ремонт и более 30 млн - на приобретение оборудования для геномной экспертизы", - уточнил Овсянников.