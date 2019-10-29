Федотов заявил, что готов участвовать в дискуссиях на площадке СПЧ

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Бывший глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов отметил во вторник в ходе онлайн-конференции, что считает Совет "родным домом" и готов по приглашению членов СПЧ принимать участие в дискуссиях.

"Что касается советов и рекомендаций, то я готов их давать и [новому главе СПЧ] Валерию Александровичу [Фадееву], и всем, кто в них нуждается. Если Совет будет приглашать меня к участию в каких-то дискуссиях, то я с удовольствием приму в них участие. Совет был и останется для меня родным домом", - заявил Федотов.

Он также выразил надежду, что продолжит работать в межведомственной рабочей группе по увековечиванию памяти жертв политических репрессий. "В мою бытность она заседала регулярно, изучая ситуацию на месте в различных регионах страны: Магаданской, Свердловской, Тверской, Смоленской, Томской областях. Не знаю, как теперь будет организована работа этой структуры, но, безусловно, я бы хотел продолжить заниматься данной темой", - сказал он.

21 октября президент РФ Владимир Путин назначил Валерия Фадеева главой СПЧ вместо Федотова, который был уволен с госслужбы в связи с достижением предельного возраста нахождения на ней. Ранее, комментируя свои планы после отставки, Федотов сказал ТАСС, что намерен, в частности, преподавать в Высшей школе экономики.