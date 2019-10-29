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Впавшую в кому на отдыхе в Турции россиянку доставили в Петербург

Медицинскую помощь женщине окажут специалисты НИИ скорой помощи им. Джанелидзе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Спецборт санавиации доставил в Санкт-Петербург из Турции гражданку России, впавшую в кому во время отдыха в Анталье, сообщила вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина в своем аккаунте в Twitter.

"Петербурженка, попавшая в больницу на отдыхе в Анталье (Турция), доставлена спецбортом санавиации в Санкт-Петербург", - говорится в сообщении.

Ранее Митянина опубликовала информацию о том, что медицинскую помощь россиянке, которая остается в стабильно тяжелом состоянии, окажут специалисты НИИ скорой помощи им. Джанелидзе.

Как ранее сообщили ТАСС в отделе по связям с общественностью туристической компании "TUI Россия", медицинские специалисты в понедельник дали разрешение на транспортировку жительницы Петербурга из Турции.

Генеральное консульство России в Анталье на своей странице в Facebook сообщило в понедельник, что находившаяся на отдыхе россиянка 1988 года рождения была экстренно госпитализирована 18 октября в одну из больниц Антальи с подозрением на инфаркт головного мозга.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
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