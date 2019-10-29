Более 181 тыс. россиян с января по сентябрь посетили китайский город-курорт Санья

САНЬЯ /Китай/, 29 октября. /ТАСС/. Более 181 тыс. граждан России в течение первых девяти месяцев текущего года посетили курортный город Санья в южной китайской провинции Хайнань. Это на 23% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил вице-мэр города Санья Чэнь Тецзюнь.

"С января по сентябрь текущего года город-курорт Санья принял более 181 тыс. российских туристов, что на 23% больше в годовом выражении", - сказал Чэнь Тецзюнь, слова которого приводит газета "Жэньминь жибао".

Вице-мэр отметил, что "Санья - единственный город в Китае, который может похвастаться как тропическими лесами, так и морскими пейзажами". "Кроме того, Санья является культурным центром и важным узлом Морского Шелкового пути", - подчеркнул Чэнь Тецзюнь.

Он напомнил, что "в настоящее время 18 авиамаршрутов соединяют китайский курорт с городами России". "Только в этом году было запущено семь новых рейсов: между Санья и Жуковским, Казанью, Кемерово, Самарой, Санкт-Петербургом, Уфой и Читой, - сказал вице-мэр. - До конца года планируется открыть еще шесть направлений".

К 2025 году власти Хайнаня поставили задачу превратить провинцию в "международный центр туризма и потребления". Китайский остров нередко именуют "Восточные Гавайи": природные пейзажи, тропические леса, развитая сеть гостиниц в сочетании с пляжами и береговой линией протяженностью более 1,9 тыс. км привлекают гостей со всего мира.

По итогам 2018 года Хайнань посетили более 255 тыс. россиян. Ожидается, что в этом году показатель достигнет отметки в 300 тыс. человек.