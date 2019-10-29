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Посольство России в Турции держит на контроле расследование гибели 12-летней россиянки

Девочка 18 августа утонула в бассейне отеля

АНКАРА, 29 октября. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Посольство России в Турции следит за ходом расследования происшествия в одном из отелей города Бодрум, в результате которого в августе погибла девочка из Санкт-Петербурга. Об этом сообщила во вторник ТАСС пресс-атташе российской дипмиссии Ирина Касимова.

"Посольство держит на контроле ход расследования инцидента с 12-летней Алисой Адамовой, утонувшей в бассейне отеля города Бодрум 18 августа. Как ранее сообщалось, посольством была направлена соответствующая нота в МИД Турции с просьбой информировать о ходе и результатах расследования происшествия", - отметила она.

По словам Касимовой, в сентябре турецкое внешнеполитическое ведомство уведомило посольство о начале расследования Центральным управлением полиции города Бодрум, а также возбуждении республиканской прокуратурой Бодрума дела по данному факту. "Иных официальных уведомлений турецких властей по данному делу не поступало", - указала она.

"Интересы родителей защищает квалифицированный адвокат. В ближайшее время состоится первое слушание", - добавила дипломат.

12-летнюю россиянку Алису Адамову 18 августа затянуло в трубу на дне бассейна, она была экстренно госпитализирована и находилась в критическом состоянии. После этого для оказания помощи ребенку в Турцию прибыли петербургские врачи. 28 августа отец девочки сообщил, что Алиса умерла в больнице. Позже он написал на своей странице в "ВКонтакте", что в уголовном деле по факту произошедшего фигурирует его жена, а также руководство отеля.

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ТурцияРоссия
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