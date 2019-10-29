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Информационный портал о земельном фонде создадут в Дагестане до конца года

С помощью портала можно будет сформировать заявление в Минимущество на предоставление земельного участка

МАХАЧКАЛА, 29 октября. /ТАСС/. Власти Дагестана до конца текущего года планируют завершить создание информационного портала о земельном фонде республики, который будет содержать всю информацию о землях региона и позволит там же сформировать заявление на получение земельного участка. Об этом ТАСС сообщила во вторник заместитель председателя правительства Дагестана Екатерина Толстикова.

"Сейчас по поручению главы республики готовится программный продукт - информационный портал - о земельном фонде Дагестана. Это важная работа, она сейчас находится на этапе завершения - вносится первичная информация о всех участках со всеми их параметрами", - сказала вице-премьер.

По ее словам, это будет портал, содержащий две части - внутреннюю и внешнюю. Внутренняя часть будет "рассчитана для сотрудников министерства по земельным и имущественным отношениям региона, которые смогут загружать свои данные, внешняя - будет доступна для всех заинтересованных лиц и будет содержать максимальное количество возможной к публикации информации".

"На внешней части портала каждый сможет по кадастровому номеру найти участок, находящийся в собственности Республики Дагестан, посмотреть его фотоплан, всю документацию, которая есть в Минимуществе Дагестана, в том числе выписку из ЕГРН, договор аренды, если он есть, фотографии самого земельного участка. То есть на этом портале будет максимально раскрыта вся информация о том или ином земельном участке в республике", - пояснила Толстикова.

Она сообщила, что с помощью портала будет возможность "сформировать заявление в Минимущество на предоставление земельного участка". "Сотрудники МФЦ, которые работают с нашим регламентом, смогут сразу помочь заявителю заполнить правильную форму без ошибок", - сказала собеседница агентства.

Зампредседателя правительства Дагестана добавила, что власти республики также создали информационный портал, который содержит сведения "по всему имуществу казны". "Он уже доступен, в нем раскрыта информация по имуществу республики. Такого ресурса раньше не было. Данная работа проведена в рамках выполнения поручения президента Российской Федерации", - сообщила Толстикова.

Недвижимость для бизнеса

Кроме того, вице-премьер республики сообщила, что в регионе также создается и информационный портал по недвижимости для бизнеса.

"Сейчас ведется работа по формированию информационного портала "Недвижимость для бизнеса", на котором будут опубликованы все реестры государственного и муниципального имущества, предлагаемые Республикой Дагестан и муниципалитетами для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства. Этот портал будет доступен в начале декабря 2019 года", - сказала собеседница агентства.

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