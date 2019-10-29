СМИ: болид Bloodhound на тестовых заездах в ЮАР достиг скорости в 537 км/ч

ПРЕТОРИЯ, 29 октября. /ТАСС/. Британский сверхзвуковой автомобиль Bloodhound LSR, проходящий тестовые заезды в пустыне Калахари, впервые развил скорость в 537 км/ч. Об этом сообщила во вторник южноафриканская радиостанция SABC.

"Реактивный двигатель автомобиля работал в течение 12 секунд с полным форсажем", - отметила она. Это был третий по счету заезд в рамках южноафриканских испытаний машины.

Рассчитанный на установку мирового рекорда скорости передвижения на земле в 1000 миль/час (1609 км/ч) болид был доставлен из Великобритании в ЮАР и с минувшей пятницы проходит тестовые заезды на 19-километровой трассе, проложенной по дну высохшего соленого озера.

Как заявил во вторник пилот болида Энди Грин, с каждым следующим заездом скорость будет увеличиваться на 80 км/ч. Однако инженерами установлен предел в 800 км/ч, выше которого в ходе нынешних испытаний в ЮАР автомобиль развивать не будет. В ноябре Bloodhound вернется в Великобританию для прохождения дальнейших лабораторных испытаний. А через год команда Bloodhound намерена на уже опробованной трассе в пустыне Калахари поставить мировой рекорд скорости.

Энди Грину принадлежит нынешний рекорд скорости движения на машине - 1228 км/ч. Он установил его в 1997 году. Сейчас Грин поставил цель превысить собственное достижение.

Главное - это колеса

Построенный британскими специалистами болид Bloodhound имеет длину в 14 м и весит 7 т. Мотор в 135 тыс. лошадиных сил представляет собой реактивный двигатель от истребителя Eurofighter Typhoon. Корпус автомобиля является композитным: фронтальная часть, как у гоночных болидов "Формулы 1", представляет собой углепластиковый монокок, задняя часть машины металлическая с панелями как у самолета. Bloodhound уже прошел серию предварительных тестов в Великобритании. Машину проверяли на скорости до 337 км/ч в аэропорту английского Корнуолла.

Особенностью проекта является его цифровая составляющая, которая позволяет моделировать любые ситуации будущего заезда. Именно с ее помощью рассчитывается аэродинамика болида. После того, как он наберет скорость в 640- 800 км/ч, алюминиевые колеса автомобиля, которые снабжены специальными шипами, будут всего на 5 мм вдавлены в поверхность земли.

В результате именно аэродинамика болида должна обеспечить его постоянное соприкасание с трассой и исключить взлет машины, иначе любой рекорд будет признан недействительным. В ходе тестов используются более чем 500 датчиков и видеокамер. Информация с них в реальном времени будет направляться в Уэльс, в научный центр Университета Суонси. Именно там разрабатывалась цифровая модель болида и его электроника.

"Главным во время нынешних тестов в Калахари будет проверка колес, - заявил радиостанции SABC один из инициаторов проекта Ричард Ноубл. - Именно от их поведения во многом зависит рекорд".

При нынешних заездах на трассе по дну бывшего соленого озера Bloodhound использует литые алюминиевые колеса, вес каждого составляет 90 кг. При максимальной скорости они должны вращаться в четыре раза быстрее, нежели колеса самой быстрой машины "Формулы 1".