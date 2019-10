Елизавета II использует лишь шесть комнат из 775 в Букингемском дворце

ЛОНДОН, 29 октября. /ТАСС/. Королева Великобритании Елизавета II использует лишь шесть комнат из 775 в обширном Букингемском дворце - официальной лондонской резиденции британских монархов, будучи "очень скромной леди". Об этом сообщает газета The Sun со ссылкой на свидетельства придворной служащей, портнихи Анжелы Келли, близкого советника монарха, в мемуарах The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe ("Обратная сторона медали: королева, костюмер и гардероб").

В этой книге Келли, впервые в истории нынешнего монаршего дома получившая разрешение написать мемуары о своей жизни в Букингемском дворце, отмечает, что ходит много слухов о жизни во дворце его обитателей. Однако в реальности ситуация, по ее словам, зачастую совсем иная. "Ее Величество очень скромная женщина и занимает только несколько комнат: спальню, частную гостиную, гардеробную и ванную комнаты. В комнате приемов она встречается с премьер-министром и другими высокопоставленными лицами. Наконец, имперская комната, по сути, является комнатой ожидания, - свидетельствует автор. - Все эти комнаты большими не назовешь, и в них немного мебели".

После четверти века службы, по признанию мемуариста, ее по-прежнему изумляет то, что бывшие придворные рассказывают подробности о комнатах королевы, в которых они не бывали. "Единственные джентльмены, которые, насколько я знаю, вхожи в эти комнаты, - это герцог Эдинбургский (супруг королевы) и другие члены монаршей семьи, потому что уважение, обеспечение условий для частной жизни, уединения монарха - непреклонное правило для ее придворных", - подчеркивает Келли.

Во дворце, который был построен в 1703 году, в частности, насчитывается 19 официальных и более 90 офисных помещений, 52 спальные комнаты для королевской семьи и гостей, 68 ванных, 188 комнат и спальных мест для прислуги.

Плановый ремонт

В апреле 2017 года в официальной резиденции начались ремонтные работы. Их план разработан таким образом, чтобы как можно меньше нарушать покой королевской четы, но в 2025 году, за два года до окончания ремонта, когда рабочие доберутся до северного крыла резиденции, британской королеве в возрасте 99 лет, возможно, придется временно покинуть Букингемский дворец.

Эксперты монархического дома пытаются сейчас найти достойное место для более чем 10 тыс. произведений искусства, в том числе картин, фарфора, гобеленов, в связи с необходимостью замены прежде всего сантехники и электропроводки, не обновлявшейся с 1950-х годов и считающейся пожароопасной. В Букингемском дворце находятся многие сотни километров электрического кабеля, 6,5 тыс. электророзеток, 32 км отопительных труб.

Особое внимание обращено на произведения искусства - часть грандиозной королевской коллекции, в которую, в частности, входят картины кисти Антониса ван Дейка, Рембрандта ван Рейна, Рафаэля Санти, Джованни Каналетто, Питера Пауля Рубенса, Клода Моне, работы Микеланджело Буонаротти и Леонардо да Винчи. Собрание пополняется главами государства и членами королевской семьи на протяжении вот уже более 500 лет.

Затеянный на десятилетие - до 2027 года - капремонт оценивается в 369 млн фунтов стерлингов ($473,8 млн).