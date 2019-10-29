AFP: Facebook отказался платить французским СМИ за их материалы

ПАРИЖ, 29 октября. /ТАСС/. Руководство социальной сети Facebook уведомило во вторник, что отказывается платить французским СМИ за отображение их материалов. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP), напомнив, что ранее о подобной мере заявила и интернет-компания Google.

Вносить плату их обязывает директива Европейского союза о смежных правах, имплементированная минувшим летом во французское законодательство на основе закона о смежных правах. Facebook, как и Google, не намерены оплачивать как приводимые на их сайтах выдержки из статей и иллюстрирующие их фотографии, так и те материалы, которые размещают у них сами СМИ - владельцы таких материалов.

Как отмечает AFP, издатели СМИ оказались теперь перед выбором. Либо они разрешат бесплатно осуществлять такое использование их материалов, либо они откажутся, и тогда размещение будет осуществляться в сильно усеченном виде - одного заголовка или интерактивной ссылки.

Свое решение относительно позиции Facebook владельцы французских СМИ намерены объявить в ближайшие дни. Ранее они уже сообщили, что рассматривают возможность подать жалобу против Google во французский Комитет по конкуренции.

От рекомендаций до закона

В апреле этого года Евросоюз одобрил директиву, усиливающую контроль за соблюдением законодательства об авторском праве при размещении работ в интернете. Помимо прочего, она расширяет права издателей СМИ, позволяя им получать вознаграждение при использовании их материалов интернет-платформами. Документ при этом разрешает сайтам свободно размещать адресные ссылки на статьи и другие материалы СМИ.

В конце июля 2019 года на основе этой директивы во Франции был принят закон о "создании смежного права в интересах информационных агентств и издателей СМИ". Согласно этому документу, с 24 октября, новостные агрегаторы, соцсети и иные интернет-платформы должны платить вознаграждение СМИ за публикацию их материалов в рамках специального соглашения. Размер выплат будет зависеть не только от вложений издания в создание конкретного материала, но и от того, какую выгоду агрегатор получает от размещения соответствующих материалов. При этом закон позволяет использовать "отдельные слова" и "очень короткие выдержки" из новостей, однако четких критериев данных понятий не приводит.