Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

AFP: Facebook отказался платить французским СМИ за их материалы

Ранее такое же решение приняли в Google

ПАРИЖ, 29 октября. /ТАСС/. Руководство социальной сети Facebook уведомило во вторник, что отказывается платить французским СМИ за отображение их материалов. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP), напомнив, что ранее о подобной мере заявила и интернет-компания Google.

Вносить плату их обязывает директива Европейского союза о смежных правах, имплементированная минувшим летом во французское законодательство на основе закона о смежных правах. Facebook, как и Google, не намерены оплачивать как приводимые на их сайтах выдержки из статей и иллюстрирующие их фотографии, так и те материалы, которые размещают у них сами СМИ - владельцы таких материалов.

Как отмечает AFP, издатели СМИ оказались теперь перед выбором. Либо они разрешат бесплатно осуществлять такое использование их материалов, либо они откажутся, и тогда размещение будет осуществляться в сильно усеченном виде - одного заголовка или интерактивной ссылки.

Свое решение относительно позиции Facebook владельцы французских СМИ намерены объявить в ближайшие дни. Ранее они уже сообщили, что рассматривают возможность подать жалобу против Google во французский Комитет по конкуренции.

От рекомендаций до закона

В апреле этого года Евросоюз одобрил директиву, усиливающую контроль за соблюдением законодательства об авторском праве при размещении работ в интернете. Помимо прочего, она расширяет права издателей СМИ, позволяя им получать вознаграждение при использовании их материалов интернет-платформами. Документ при этом разрешает сайтам свободно размещать адресные ссылки на статьи и другие материалы СМИ.

В конце июля 2019 года на основе этой директивы во Франции был принят закон о "создании смежного права в интересах информационных агентств и издателей СМИ". Согласно этому документу, с 24 октября, новостные агрегаторы, соцсети и иные интернет-платформы должны платить вознаграждение СМИ за публикацию их материалов в рамках специального соглашения. Размер выплат будет зависеть не только от вложений издания в создание конкретного материала, но и от того, какую выгоду агрегатор получает от размещения соответствующих материалов. При этом закон позволяет использовать "отдельные слова" и "очень короткие выдержки" из новостей, однако четких критериев данных понятий не приводит.

Теги
Франция
Реклама на ТАСС
СМИ: альпинист из Непала установил мировой рекорд по покорению гор-восьмитысячников
Нирмал Пуржа поднялся на все 14 вершин за 190 дней
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС