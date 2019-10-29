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В Кирове уволили воспитателя детсада, которая грубила детям и применяла к ним силу

Департамент образования города завершил проверку в отношении действий руководства и сотрудников, которая подтвердила обоснованность жалоб родителей

КИРОВ, 29 октября. /ТАСС/. Воспитатель детского сада № 67, которая, по словам родителей, якобы грубила детям и применяла физическую силу, уволена по результатам проверки учреждения департаментом образования города. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой администрации Кирова.

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По данным СМИ, родители детей, посещающих детский сад №67, пожаловались, что воспитатель якобы оскорбляет и унижает детей, а также применяет к ним физическую силу. Следственные органы Кировской области начали проверку информации.

"Департамент образования города завершил проверку в отношении действий руководства и сотрудников детского сада № 67. Проверка подтвердила обоснованность жалоб родителей на непозволительное отношение к детям со стороны одной из воспитателей. Установлены факты ненадлежащего исполнения этим воспитателем должностных обязанностей. 28 октября педагог уволена", - говорится в сообщении.

Департамент также пришел к выводу, что контроль за педагогическим процессом старшим воспитателем и педагогом-психологом осуществлялся формально. За халатное отношение к своим обязанностям оба сотрудника привлечены к дисциплинарной ответственности. Все выявленные замечания должны быть устранены до 1 ноября.

Теги
РоссияКировская область
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