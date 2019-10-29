Матвиенко считает Примакова эталонной личностью и своим учителем

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала экс-премьера РФ Евгения Примакова эталонной личностью и своим учителем.

"Я благодарна судьбе, что у меня была возможность работать под руководством Евгения Максимовича, что я могу считать его своим учителем. Я очень многому у него научилась. Это эталонная личность, это моральный авторитет для меня", - сказала Матвиенко в эфире телеканала "Россия-24".

Во вторник она приняла участие в церемонии открытия памятника Примакову у здания МИД РФ в Москве.

Спикер СФ назвала Примакова человеком исключительного достоинства и чести. "Это человек, который так любил свою страну, что проявлял стальную волю в тех ситуациях, когда это от него требовалось. И он был человеком замечательных личных качеств", - подчеркнула Матвиенко.

Памятник Примакову был торжественно открыт при участии президента РФ Владимира Путина. В церемонии открытия также приняли участие вдова Евгения Примакова, его внук, специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, руководитель аппарата правительства Российской Федерации Константин Чуйченко, глава СВР Сергей Нарышкин, мэр Москвы Сергей Собянин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Монумент был создан авторским коллективом под руководством народного художника РФ Георгия Франгуляна. По словам внука Примакова, журналиста и депутата Госдумы Евгения Примакова, четыре каменных обелиска вокруг скульптуры олицетворяют разные направления деятельности - науку, разведку, международные отношения и работу в правительстве.