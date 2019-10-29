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В Москве прошла акция памяти жертв политических репрессий "Возвращение имен"

Участники акции зачитывали в микрофон имена погибших в застенках НКВД, на расстрельных полигонах и в лагерях

МОСКВА, 29 октября. /Корр. ТАСС Михаил Кириллов/. Тысячи людей пришли во вторник на акцию "Возвращение имен" к Соловецкому камню на Лубянке, чтобы почтить память жертв политических репрессий в СССР. Ежегодная акция, организованная международным обществом "Мемориал", проходит в Москве 13-й год подряд.

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С утра участники акции по очереди зачитывают в микрофон имена погибших в застенках НКВД, на расстрельных полигонах и в лагерях. Люди приходят с портретами репрессированных родственников, несут цветы и свечи к Соловецкому камню.

Акцию открыла уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, в ней также приняли участие глава Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, бывший глава СПЧ Михаил Федотов, председатель федерального политического комитета партии "Яблоко" Григорий Явлинский и другие общественные и политические деятели.

В год - 2 тыс. имен

"По нашим данным, за годы советской власти только в Москве было более 40 тыс. расстрелянных. Мы начали читать имена 12 лет назад, это 13-й год. По опыту, мы успеваем прочесть за один день примерно 2 тыс. имен. Надо понимать, что люди, мы даем им это право, иногда добавляют к общим спискам свои имена [репрессированных родственников], тогда очередь движется медленнее. Если нам нужно прочесть все 40 тыс., то читать мы будем 20 лет", - сказала исполнительный директор международного общества "Мемориал" Елена Жемкова.

Она отметила, что "власти считают эту акцию важной". "Мы встречаем понимание со стороны государственных органов, например, все письма поддержки, когда мы сталкиваемся с каким-то сопротивлением, приходят из Совета по правам человека. Надо сказать, что и уполномоченный по правам человека [Татьяна Москалькова] нам помогает. Она сегодня открывала чтение имен", - добавила Жемкова.

Организаторы установили для участников акции, которые не имеют информации о судьбе репрессированных родственников, стенды с поэтапным руководством по поиску в архивах спецслужб материалов расследований и приговоров. Акция также призвана напомнить о событиях 30 октября 1974 года, когда политзаключенные мордовских и пермских лагерей объявили голодовку в знак протеста против политических репрессий в Советском Союзе и провозгласили День политзаключенного в СССР.

Детство в Сибири

"Мой папа в 56 лет был руководителем Хлебостроя (Всесоюзный государственный трест по проектированию, строительству и монтажу предприятий хлебопекарной промышленности - прим. ТАСС). До этого работал в торговом представительстве СССР в Германии, Великобритании и Франции. В 1937 году был оклеветан и обвинен в шпионаже и измене Родине. Его долго пытали, а затем казнили", - поделился своей историей 86-летний Леонид Аврамов, участвующий в акции.

Он добавил, что после расстрела отца его мать была осуждена как член семьи изменника родины и провела в лагерях более 17 лет. Сам Леонид в четыре года оказался в детском доме в Сибири, где пережил Великую Отечественную войну.

"Когда мама вернулась, я не мог ее узнать. Мне могли показать на любую старушку и сказать, что это моя мама, хотя уходила она молодой женщиной. Я здесь, потому что не хочу, чтобы хоть кому-нибудь довелось пережить подобное", - говорит Леонид, устанавливая свечу у мемориала.

"У меня расстреляно 10 [духовных] братьев, неподдающееся учету число репрессированных. После того, как монастырь был разогнан в 1923 году, ни один монах не остался без ссылки, либо без тюрьмы, десять человек было расстреляно. Через репрессии прошли все", - сказал историограф Свято-Смоленской Зосимовой пустыни монах Аристоклий (Челноков).

Он отметил, что "для духовенства особенно важно помнить" о репрессиях. "Я два года работал над созданием музея: один зал полностью посвящен репрессиям против наших братьев и тех, кто прошел через монастырь, а это и писательский, и философский мир", - добавил монах.

Первая акция памяти жертв политических репрессий прошла в 1989 году, когда активисты общества "Мемориал" встали живой цепью вокруг здания КГБ на Лубянке. В 1990 году на площади рядом с памятником Дзержинскому был установлен Соловецкий камень - один из первых памятников репрессированным в СССР. Дата 30 октября была официально объявлена Днем памяти жертв политических репрессий решением Верховного совета РСФСР 18 октября 1991 года.

Теги
РоссияФедотов, Михаил АлександровичЯвлинский, Григорий АлексеевичМоскалькова, Татьяна НиколаевнаФадеев, Валерий Александрович
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