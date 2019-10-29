В Кисловодске в День народного единства пройдет кулинарный фестиваль и гала-концерт

ПЯТИГОРСК, 29 октября. /ТАСС/. Кулинарный фестиваль "Хлеб России" и гала-концерт с участием коллективов из северокавказских регионов "Мир на Кавказе" пройдет в День народного единства в городе Кисловодск Ставропольского края, сообщила во вторник пресс-служба городской администрации.

"Тысячи горожан и отдыхающих примут участие в мероприятиях, организованных по случаю важнейшего государственного праздника. Главные события пройдут в центре Кисловодска у Нарзанной галереи, где организована площадка для проведения сразу двух фестивалей: "Хлеб России" и "Мир на Кавказе", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на фестивале хлеба гостям и жителям курорта предложат продегустировать хлебобулочные и кондитерские изделия. Мастер-классы и презентации кулинарных новинок проведут работники хлебопекарных предприятий, которые расскажут об особенностях выпечки хлеба в нашем регионе.

"Главная цель фестиваля "Мир на Кавказе" - поддержка национально-культурных общественных объединений в гармонизации межнациональных отношений, воспитание уважения к культуре и традициям народов, проживающих на территории города-курорта, формирование гражданской солидарности в молодежной среде. Кроме того, это одно из направлений развития событийного туризма. 4 ноября в историческом центре города пройдет гала-концерт, и он станет ярким украшением праздничного дня", - приводятся в сообщении слова заместителя главы администрации Кисловодска Александра Данилова.

Кисловодск встретит у себя представителей искусства, а также гостей из соседних кавказских регионов. На фестивале можно будет познакомиться с историей, обычаями и традициями, фольклорным наследием, изделиями мастеров народных промыслов, национальной кухней регионов Северного Кавказа.

День народного единства отмечается в России 4 ноября с 2005 года. Праздник установлен в память об освобождении Москвы народным ополчением от польских интервентов в 1612 году.