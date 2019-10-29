Федеральный грант позволит Службе для родителей в Приамурье увеличить штат специалистов

БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 октября. /ТАСС/. Выигранные средства федерального гранта позволят консультационной службе для родителей, имеющих детей, созданной в Амурской области по нацпроекту "Образование", увеличить в 2020 году штат специалистов. Об этом сообщила во вторник ТАСС руководитель службы Ирина Афанасенко.

ГАУ ДПО "Амурский областной институт развития образования" в конце сентября стал победителем в конкурсном отборе на предоставление в 2020 году грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия "Государственная поддержка некоммерческих организаций в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей", в рамках федерального проекта "Поддержка семей, имеющих детей" национального проекта "Образование". В рамках гранта на следующий год будет выделено из федерального бюджета более 3,2 млн рублей, софинансирование из областного бюджета составляет около 100 тыс. рублей.

"Благодаря грантовой поддержке служба сможет привлечь к работе дополнительных специалистов", - сказала Афанасенко. Она уточнила, что на постоянной основе в службе работает 15 специалистов, а средства гранта позволят дополнительно привлечь еще восемь специалистов, что является необходимостью, вызванной спросом на услуги службы. Планируется привлечь дополнительных специалистов из сферы здравоохранения и социальной защиты, так как очень много родителей задают вопросы именно по этим направлениям. Кроме того, грантовые средства позволят службе провести дополнительное обучение специалистов, охватить своей деятельностью больше территорий региона (в частности, пойдут на ГСМ для транспорта, доставляющего консультантов в села).

Руководитель службы считает, что грант из федерального бюджета удалось выиграть благодаря слаженной работе специалистов консультационного центра. "Консультанты прошли обучение по федеральной программе курсов повышения квалификации, обладают соответствующими знаниями и компетенциями. Нашу большую проделанную в 2019 году работу оценили по достоинству. Из 170 претендентов по всей России мы вошли в число победителей, так как имеется помещение для оказания консультаций, соответствующее оборудование для оказания дистанционной услуги, специалисты службы имеют соответствующее образование и квалификацию, организована работа не только в районном центре, но и в области", - сказала собеседница.

В службу ежедневно поступает более 30 звонков от родителей, желающих получить бесплатные консультации.

О службе

Центр для родителей начал работать в Приамурье в марте 2019 года по нацпроекту "Образование". На организацию работы службы из федерального бюджета выделено 5,7 млн рублей, кроме того, по инициативе губернатора области Василия Орлова в областном бюджете на нее предусмотрели около 177 тыс. рублей, а еще столько же выделил Амурский областной институт развития образования, на базе которого разместилась служба. Консультации идут не только дистанционно, но и очно - в городе Благовещенске и в районах региона, с октября специалисты консультационного центра для родителей школьников начали посещать районы Приамурья, в том числе пострадавшие от летнего паводка.

Всего с начала работы службы к настоящему моменту ее специалистами оказано родителям школьников Приамурья 9840 консультаций. Основная часть - очно (75%).

Сотрудниками службы являются педагоги-психологи, логопеды, дефектологи, социальные педагоги, педагоги дополнительного образования, юристы, врачи. В 2020 году служба должна осуществить не менее 10 тыс. консультаций.

Нацпроект "Образование" охватит период 2019-2024 годов. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.