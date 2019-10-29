Ватикан перестал называть свой архив секретным

РИМ, 29 октября. /ТАСС/. Ватиканский архив, в котором хранятся ценнейшие исторические документы, манускрипты ученых, письма монархов и Пап Римских, перестал называться "секретным". Это определение было отменено специальным распоряжением Папы Римского Франциска, сообщает агентство ANSA.

Отныне архив не "секретный", а "апостольский". Как поясняет агентство, это возвращение к истокам и первоначальному названию. Архив появился в недрах папской библиотеки, а, точнее, той ее части, где хранились документы и кодексы, составлявшиеся для рассмотрения понтифика, по распоряжению Папы Павла V (1552-1621, понтифик с 1605). Изначально он получил название "новый", а затем "апостольский архив". "Секретный" к названию добавилось около 1646 года. Как пишет Франциск в своем распоряжении, "такое уточнение было оправдано, потому что в те времена означало лишь указание на то, что архив был личный, отдельный, предназначенный для Папы". Именно это определение закрепилось, и архив до сих пор так называется.

На самом деле уже с 1881 года его большая часть доступна для ученых и исследователей со всего мира. И число открытых для изучения документов постоянно растет. Так, в начале 2019 года Папа Франциск объявил, что с 2 марта 2020 года будут рассекречены документы, касающиеся Второй мировой войны и понтификата Пия XII (Эудженио Пачелли, 1876-1958). Как ожидается, это сможет пролить свет на роль Ватикана во время мирового конфликта, а также позиции Святого престола в отношении расистской политики нацистской Германии.

Некоторые обвиняют этого Папу в пособничестве истреблению евреев нацистами, потому что понтифик не осудил Холокост публично, поддерживая видимое политическое равновесие. Это препятствует процессу его беатификации (возведения на алтарь блаженных). Ватикан утверждает, что благодаря тонкой дипломатической линии в отношении нацистской Германии и союзного ей итальянского правительства Бенито Муссолини Пий XII смог спасти тысячи евреев, укрывая их в том числе за стенами папского города-государства. Именно еврейские общины давно требовали открыть архивы военных лет. "Архив всегда стоит на службе церкви и ее задач, а также мира культуры, сохраняя при этом верность учению и распоряжениям Пап", - написал Франциск.

В Ватиканском архиве хранятся исторические документы, среди которых переписка римских понтификов с европейскими монархами, акты судов над Галилео Галилеем и Джордано Бруно, отчет Микеланджело о работе над воздвижением собора Святого Петра, манускрипты, кодексы и буллы. Многие представляют исторические редкости, датируемые XII-XX веками, имеют не только летописную ценность, но и являются произведениями искусства и памятниками раннего книгопечатания.

Несколько лет назад в римском музее Капитолийского холма прошла крупнейшая выставка исторических документов из архива Ватикана. Среди прочих были представлены записи с конклавов (выборов главы Римско-католической церкви), письмо российского царя Алексея Михайловича Папе Клименту X, протоколы и материалы, рассказывающие о крестовых походах и самых громких средневековых процессах инквизиции над членами ордена тамплиеров, Джордано Бруно и Галилеем, а также оригинальные рукописи Коперника, Вольтера, Эразма Роттердамского, тексты которых трепетно хранит именно Ватикан.