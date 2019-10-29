Вице-президент РАН предложил сделать стоянку древнего человека под Владимиром частью музея

ВЛАДИМИР, 29 октября. /ТАСС/. Директор института археологии РАН, вице-президент РАН Николай Макаров предложил включить территорию Сунгирской стоянки древнего человека под Владимиром в состав Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника (ВСМЗ).

"Мы стоим на пороге нового этапа, вообще расширения сети музейных экспозиций в России под открытым небом, запрос на это есть, но это непростая и, к сожалению, дорогостоящая работа. Сунгирь, безусловно, должен быть историческим местом, частью музея-заповедника", - сказал он во вторник на X научном семинаре "Археология Владимиро-Суздальской земли", подчеркнув, что музейная экспозиция на месте стоянки должна создаваться при условии сохранения ландшафта, и, возможно, с применением мультимедийных технологий.

Как сообщила на открытии семинара генеральный директор музея-заповедника Светлана Мельникова, на ученом совете учреждения принято решение о создании экспозиции, посвященной Сунгирю, в фондах ВСМЗ хранится свыше 65 тыс. предметов, найденных в ходе исследования стоянки.

"На ученом совете ВСМЗ принято, я считаю, судьбоносное решение, мы посвятим много времени тому, чтобы создать достойную экспозицию, посвященную Сунгирю. Ну, а если звезды сложатся, я думаю, на месте Сунгиря должен появиться достойный объект, который бы расширил горизонты ВСМЗ", - сказала она.

Стоянка древнего человека Сунгирь в пригороде Владимира была обнаружена в 1955 году археологом Отто Бадером. Главной находкой стали погребения мужчины и двух подростков, одежда которых была украшена множеством бусин из костей мамонтов. Предполагаемый возраст захоронения - 25-30 тыс. лет. За время изучения стоянки в окрестностях Сунгиря было исследовано около 5 тыс. кв. м земли.

Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник - один из ведущих федеральных музеев, основан в 1958 году. Музей объединяет 65 памятников архитектуры в городах Владимире, Суздале, Гусь-Хрустальном, селах Боголюбове и Кидекше, а также в поселке Муромцево. Он занимает ведущее место среди музеев Золотого кольца России: по статистике, на него приходится 40-45% от общего количества всех посещений.