Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Белграде откроют бюст Евгения Примакова в честь 90-летия политика

Автором памятника выступил академик Российской академии художеств Андрей Тыртышников

БЕЛГРАД, 29 октября. /ТАСС/. Бюст Евгения Примакова появится в столице Сербии Белграде в честь 90-летия выдающегося политика. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе представительства Россотрудничества - Российского центра науки и культуры "Русский Дом" в Белграде, выступившего инициатором и организатором установки памятника.

"Торжественная церемония открытия памятного бюста выдающемуся российскому государственному и политическому деятелю Е.М. Примакову состоится 4 ноября в год 90-летия со дня рождения Евгения Максимовича. Идея установления памятника в Сербии неслучайна. Евгения Максимовича в стране считают большим и настоящим другом, доказательством этому послужила его поддержка сербского народа в самые трудные для страны времена", - сообщил представитель "Русского дома".

Первый вице-премьер, глава МИД Ивица Дачич так вспоминал о Примакове в своем обращении по случаю кончины российского политика: "Он сделал то, что могут только великие - достаточно одного жеста, чтобы показать направление будущим поколениям".

Автором бюста выступил академик Российской академии художеств Андрей Тыртышников. Работа над созданием бронзового скульптурного портрета велась по согласованию и при непосредственном участии родственников Примакова. Среди почетных гостей мероприятия ожидаются официальные представители России и Сербии, деятели общественных и культурных кругов двух стран, представители российско-сербских бизнес-структур. В числе приглашенных - Ирина Борисовна Примакова, вдова политика, сообщили в пресс-службе.

Евгений Примаков родился 29 октября 1929 года в Киеве, детство и юность провел в Тбилиси, в 1953 году окончил арабское отделение Московского института востоковедения по специальности "страновед по арабским странам", в 1956-м - аспирантуру экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Работал в журналистике и в научной сфере, в 1979 году стал академиком АН СССР, со второй половины 1980-х годов начал политическую карьеру, став одним из деятелей горбачевской перестройки. С декабря 1991 года по январь 1996 года. Примаков занимал пост директора Службы внешней разведки России, в 1996-1998 годах - пост министра иностранных дел, с сентября 1998 года по май 1999 года возглавлял правительство страны. После этого Примаков был избран депутатом Госдумы, с декабря 2001 года по февраль 2011 года возглавлял Торгово-промышленную палату РФ, при этом продолжал выполнять и внешнеполитические поручения руководства страны.

В Сербии особенно помнят и чтят знаменитый "разворот над Атлантикой", когда из-за начавшихся массированных бомбардировок Югославии силами НАТО, в знак солидарности с югославским народом, 24 марта 1999 года по указанию Евгения Примакова, занимавшего тогда пост премьера, был отменен его визит в США и совершен исторический разворот самолета, направляющегося в Вашингтон. Примаков умер 26 июня 2015 года в возрасте 85 лет.

Теги
РоссияСербияПримаков, Евгений Максимович
Реклама на ТАСС
Интернет-ресурс Baza удалил материал о психотропном веществе
Информацию удалили по требованию Роскомнадзора
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС