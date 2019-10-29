В Белграде откроют бюст Евгения Примакова в честь 90-летия политика

БЕЛГРАД, 29 октября. /ТАСС/. Бюст Евгения Примакова появится в столице Сербии Белграде в честь 90-летия выдающегося политика. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе представительства Россотрудничества - Российского центра науки и культуры "Русский Дом" в Белграде, выступившего инициатором и организатором установки памятника.

"Торжественная церемония открытия памятного бюста выдающемуся российскому государственному и политическому деятелю Е.М. Примакову состоится 4 ноября в год 90-летия со дня рождения Евгения Максимовича. Идея установления памятника в Сербии неслучайна. Евгения Максимовича в стране считают большим и настоящим другом, доказательством этому послужила его поддержка сербского народа в самые трудные для страны времена", - сообщил представитель "Русского дома".

Первый вице-премьер, глава МИД Ивица Дачич так вспоминал о Примакове в своем обращении по случаю кончины российского политика: "Он сделал то, что могут только великие - достаточно одного жеста, чтобы показать направление будущим поколениям".

Автором бюста выступил академик Российской академии художеств Андрей Тыртышников. Работа над созданием бронзового скульптурного портрета велась по согласованию и при непосредственном участии родственников Примакова. Среди почетных гостей мероприятия ожидаются официальные представители России и Сербии, деятели общественных и культурных кругов двух стран, представители российско-сербских бизнес-структур. В числе приглашенных - Ирина Борисовна Примакова, вдова политика, сообщили в пресс-службе.

Евгений Примаков родился 29 октября 1929 года в Киеве, детство и юность провел в Тбилиси, в 1953 году окончил арабское отделение Московского института востоковедения по специальности "страновед по арабским странам", в 1956-м - аспирантуру экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Работал в журналистике и в научной сфере, в 1979 году стал академиком АН СССР, со второй половины 1980-х годов начал политическую карьеру, став одним из деятелей горбачевской перестройки. С декабря 1991 года по январь 1996 года. Примаков занимал пост директора Службы внешней разведки России, в 1996-1998 годах - пост министра иностранных дел, с сентября 1998 года по май 1999 года возглавлял правительство страны. После этого Примаков был избран депутатом Госдумы, с декабря 2001 года по февраль 2011 года возглавлял Торгово-промышленную палату РФ, при этом продолжал выполнять и внешнеполитические поручения руководства страны.

В Сербии особенно помнят и чтят знаменитый "разворот над Атлантикой", когда из-за начавшихся массированных бомбардировок Югославии силами НАТО, в знак солидарности с югославским народом, 24 марта 1999 года по указанию Евгения Примакова, занимавшего тогда пост премьера, был отменен его визит в США и совершен исторический разворот самолета, направляющегося в Вашингтон. Примаков умер 26 июня 2015 года в возрасте 85 лет.