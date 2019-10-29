Голландская прокуратура хочет провести ДНК-тест семьи, жившей в изоляции девять лет

ГААГА, 29 октября. /ТАСС/. Прокуратура Нидерландов намерена провести ДНК-тест, чтобы подтвердить родственные связи отца и пятерых детей, которые девять лет проживали в полной изоляции. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении ведомства.

Ранее дети, которым на момент начала расследования исполнилось от 18 до 25 лет, заявили полиции, что Геррит Ян ван Д. (его фамилия не называется в интересах следствия - прим. ТАСС), действительно является их отцом. Однако поскольку они не зарегистрированы в базе данных, подтвердить этот факт не представляется возможным. "Поэтому мы хотим провести ДНК-тест", - отметили в прокуратуре.

Голландская полиция в середине октября обнаружила семью, которая проживала запертой в тайной комнате на ферме в деревне Руйнерволд (провинция Дренте) в полной изоляции на протяжении девяти лет. Сотрудников правоохранительных органов вызвал владелец расположенного по соседству кафе после того, как в заведение зашел один из членов семьи, сумевший сбежать. Он пребывал в растерянности и не мог ничего толком объяснить.

По подозрению в причастности к инциденту был арестован 58-летний австриец, проживавший на ферме. Вслед за этим был арестован и предполагаемый отец. Оба они подозреваются в ограничении свободы, причинении вреда здоровью других людей и отмывании денег.