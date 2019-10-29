Американец выиграл $200 тыс. в лотерею по пути на последний сеанс химиотерапии

НЬЮ-ЙОРК, 29 октября. /ТАСС/. Житель штата Северная Каролина Ронни Фостеру, направляясь на последний сеанс химиотерапии, купил на автозаправке три билета моментальной лотереи и выиграл по одному из них $200 тыс.

Выигрыш позволит мужчине оплатить расходы на лечение и избавиться от финансового долга. "У меня неплохая страховка, но компенсировать все затраты на химиотерапию с ее помощью невозможно. Теперь мне будет намного легче это сделать", - заявил Фостер журналистам.

Согласно опубликованным в октябре 2018 года результатам исследования, 42% онкологических больных в США вынуждены тратить на лечение от недуга все свои сбережения - двухлетняя программа в среднем обходится в $92 тыс.

"Я просто замер, когда увидел все эти нули на билете, не мог поверить в произошедшее, - приводит слова Фостера телеканал CNN. - Я и так был в хорошем настроении, но выигрыш сделал меня по-настоящему счастливым".

На прошлой неделе житель штата Мичиган Филип Чиппева выиграл $80 млн в лотерею Michigan Powerball. Он, к удивлению окружающих, продолжает ходить на работу.