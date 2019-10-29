Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Американец выиграл $200 тыс. в лотерею по пути на последний сеанс химиотерапии

Выигрыш позволит Ронни Фостеру оплатить расходы на лечение

НЬЮ-ЙОРК, 29 октября. /ТАСС/. Житель штата Северная Каролина Ронни Фостеру, направляясь на последний сеанс химиотерапии, купил на автозаправке три билета моментальной лотереи и выиграл по одному из них $200 тыс.

Выигрыш позволит мужчине оплатить расходы на лечение и избавиться от финансового долга. "У меня неплохая страховка, но компенсировать все затраты на химиотерапию с ее помощью невозможно. Теперь мне будет намного легче это сделать", - заявил Фостер журналистам.

Согласно опубликованным в октябре 2018 года результатам исследования, 42% онкологических больных в США вынуждены тратить на лечение от недуга все свои сбережения - двухлетняя программа в среднем обходится в $92 тыс. 

"Я просто замер, когда увидел все эти нули на билете, не мог поверить в произошедшее, - приводит слова Фостера телеканал CNN. - Я и так был в хорошем настроении, но выигрыш сделал меня по-настоящему счастливым".

На прошлой неделе житель штата Мичиган Филип Чиппева выиграл $80 млн в лотерею Michigan Powerball. Он, к удивлению окружающих, продолжает ходить на работу.

Теги
США
Реклама на ТАСС
Интернет-ресурс Baza удалил материал о психотропном веществе
Информацию удалили по требованию Роскомнадзора
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС