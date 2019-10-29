Школьники высадили в Чечне более 800 саженцев ясеня, липы и березы

ГРОЗНЫЙ, 29 октября. /ТАСС/. Экологическая акция партийного проекта "Единой России" "Чистая страна" прошла в Чечне. Школьники высадили более 800 саженцев ясеня, липы и березы, сообщила во вторник пресс-служба регионального отделения партии.

"В акции приняли участие более 1 тыс. учащихся 50 общеобразовательных учреждений республики. Всего высажено более 800 деревцев ясеня, липы, березы", - передает пресс-служба слова замруководителя регионального исполкома Чеченского регионального отделения партии по проектной деятельности Ильяса Истамулова.

Акция прошла в 16 районах республики на территории школ региона.

Проект "Чистая страна" был создан в 2018 году. Он объединяет усилия партии, органов власти, экологов, общественников и волонтеров для решения экологических проблем, в том числе ликвидации несанкционированных свалок и улучшения качества воздуха. Активисты следят за соблюдением требований экологического законодательства, а также осуществляют партийный контроль за ходом выполнения нацпроекта "Экология".