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"Аэрофлот" с 1 ноября вновь предоставит бесплатное место в багаже для перевозки лыж

Пассажирам можно будет провести один комплект лыжного оборудования весом до 23 кг

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Крупнейший российский авиаперевозчик - "Аэрофлот" - с 1 ноября вновь будет предоставлять пассажирам одно бесплатное дополнительное место багажа для перевозки комплекта лыжного оборудования. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе авиакомпании.

"В зимнем сезоне мы предоставляем пассажирам одно дополнительное место бесплатного регистрируемого багажа для провоза одного комплекта лыжного оборудования весом до 23 килограммов", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что подобная акция, ставшая уже традиционной для "Аэрофлота", будет действовать до 15 мая 2020 года.

При этом в пресс-службе пояснили, что под комплектом лыжного оборудования понимается: чехол с одной парой лыж и одной парой лыжных палок и/или упакованной отдельно одной парой лыжных ботинок или чехол с одним сноубордом и/или упакованной отдельно одной парой ботинок для сноуборда.

"Дополнительное место для лыжного оборудования не указывается в билете и предоставляется во время регистрации на рейс при наличии технической возможности воздушного судна", - отметил собеседник агентства

Между тем, данная акция не распространяется на рейсы, выполняемые сторонними компаниями-партнерами (номера рейсов - SU3000-4999). "Также акция не распространяется на перелеты по так называемым "безбагажным" тарифам", - отметили в пресс-службе.

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