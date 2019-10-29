Выставки, спектакли и кинопоказы пройдут в Карачаево-Черкесии в "Ночь искусств"

ЧЕРКЕССК, 29 октября. /ТАСС/. Книжные и фотовыставки, показы фильмов и сцен из спектаклей пройдут в Карачаево-Черкесии 3 ноября на Всероссийской акции "Ночь искусств - 2019". Об этом во вторник сообщила Государственная национальная библиотека республики им. Х. Б. Байрамуковой.

"В эту ночь в залах Государственной национальной библиотеки пройдут: мероприятие, посвященное 76-й годовщине депортации карачаевского народа и включающее в себя фотовыставку "Вопреки", книжную выставку, показ фильма "Память не знает забвения", сцены из спектакля Карачаевского государственного театра "Черный ноябрь", круглый стол с участием лиц, переживших депортацию 1943-1957 годов", - говорится в сообщении.

На акции "Ночь искусств" также пройдут мероприятия в честь Дня народного единства России, в том числе показ фильма о народах Карачаево-Черкесии и книжная выставка "В дружбе наша сила".

Впервые "Ночь искусств" прошла в Москве в 2013 году, всероссийской акция стала в 2017 году. Она продолжает традицию ежегодных культурно-образовательных мероприятий наряду с "Ночью музеев", "Библионочью", когда учреждения культуры работают бесплатно и допоздна, а также организуют для посетителей специальные программы.