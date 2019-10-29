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Суд в Петербурге отказался арестовывать таможенников по делу о контрабанде антиквариата

Обвинение таможенникам еще не предъявили

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Суд в Петербурге отказал следствию в аресте двух сотрудников Шкиперского таможенного поста Балтийской таможни, задержанных на прошлой неделе. Их подозревают в получении взятки за непринятие мер таможенного контроля для пресечения противоправного ввоза на территорию России культурных ценностей. Об этом ТАСС во вторник сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ.

"Суд отказал в удовлетворении ходатайства о заключении под стражу подозреваемых. В качестве меры пресечения избран запрет определенных действий", - сказал собеседник агентства.

Таможенников подозревают в получении взятки. Обвинение им еще не предъявлено. Вместе с ними задержали и предполагаемого взяткодателя - бизнесмена. Его суд также не стал арестовывать и избрал аналогичную меру пресечения.

В Северо-Западном следственном управлении на транспорте Следственного комитета РФ ТАСС ранее поясняли, что речь идет о приобретенных в Европе мебели, исторических и архитектурных ценностях, предназначавшихся для антикварных магазинов.

По данным СК, в 2019 году сотрудники Шкиперского таможенного поста лично получали взятки в значительном размере за незаконное бездействие, состоящее в непринятии необходимых мер таможенного контроля, направленных на пресечение незаконного ввоза на территорию РФ предметов художественного, исторического и археологического достояния, а также ускорения сроков таможенных операций и таможенного контроля. При передаче очередной взятки взяткодателя и двоих взяткополучателей задержали

В пресс-службе Северо-Западного таможенного управления ТАСС сообщили, что также возбуждено дело по статье 226.1 УК РФ ("Контрабанда стратегически важных культурных ценностей"). В ведомстве добавили, что в задержании подозреваемых также участвовали сотрудники службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления. По месту жительства и на рабочих местах сотрудников таможни, а также лиц, причастных к незаконному ввозу в Россию культурных ценностей, проходят обыски. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, обыски и иные следственные мероприятия будут проходить до конца текущей недели, данные мероприятия выходят за пределы Петербурга, они, в том числе, проходят в Москве.

В новость внесены изменения (18:50 мск) - добавлены подробности по тексту.

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