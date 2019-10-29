В Московском зоопарке построят снежную крепость для панд

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Московский зоопарк с приходом зимы построит маленькую снежную крепость для панд Жуи и Диндин, сообщается во вторник на странице зоосада в Facebook.

"Обычно большие панды легко переносят холода до минус 10 градусов. А снег является излюбленным развлечением для них. Именно поэтому мы искренне надеемся, что зима будет снежной: тогда наши [панды] Диндин и Жуи смогут от души наиграться в снегу, а новыми игрушками для них станут снежки и снеговики. Кстати, мы подумываем о том, чтобы построить для Жуи маленькую снежную крепость, которую он сможет с наслаждением разрушить", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для Диндин и Жуи предстоящая зима станет первой, которую они проведут в новой климатической зоне, в связи с чем специалисты готовятся вести наблюдения за тем, как они будут чувствовать себя при разных температурах. Сейчас животные живут в том же режиме, что и летом: часть дня они проводят в наружном вольере, а часть - во внутреннем.

"Сейчас, когда держится прохладная и сухая погода, медведи с удовольствием гуляют, много времени проводят, зависнув на ветвях деревьев, растущих в их вольерах. Диндин нередко можно застать медитативно покачивающейся на качелях. А Жуи частенько совершает обход своих владений и со свойственным ему любопытством исследует окружающим мир. Когда температура опустится ниже нуля, панды также смогут продолжить гулять на свежем воздухе", - отметили в зоопарке.

Большие панды поселились в Московском зоопарке летом нынешнего года. 5 июня состоялась официальная церемония их передачи из Китая. Таким образом Московский зоопарк стал единственным местом в России, где живут большие панды. По двустороннему соглашению, заключенному в начале года между столичным зоосадом и Центром по разведению панд в Чэнду, трехлетняя панда мужского пола по имени Жуи и его двухлетняя подруга, которую зовут Диндин, проведут в Московском зоопарке 15 лет.