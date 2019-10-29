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В Дагестане газифицировали труднодоступное село Тисси-Ахитли

В селе проживает около 300 человек

МАХАЧКАЛА, 29 октября. /ТАСС/. Специалисты завершили газификацию труднодоступного высокогорного села Тисси-Ахитли в Дагестане. Об этом ТАСС во вторник сообщил советник директора "Газпром газораспределение Дагестан" Джаммат Бийбулатов.

"Природный газ по новому газопроводу поступил в 17 домовладений, еще 111 жителей села готовятся к газификации своих домов и завершают оформление технической документации", - сказал Бийбулатов.

Он добавил, что для газификации населенного пункта, в котором проживают около 300 человек, построили внутрипоселковые газопроводы высокого и низкого давления общей протяженностью 3 тыс. 875 метров. "Проект реализован в рамках программы газификации регионов РФ ПАО "Газпром", инвестором выступил "Газпром межрегионгаз", - пояснил Бийбулатов, не уточнив размер инвестиций.

Работы по подведению газа в селе начали в апреле, подать газ планировали к началу отопительного сезона.

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РоссияСеверный КавказСКФОДагестан
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