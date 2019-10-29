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Власти Ленобласти выделят субсидии на создание цифровой платформы для жителей двух городов

С помощью цифровой платформы жители Соснового Бора и Гатчины смогут оставлять сообщения и предложения по вопросам ЖКХ, экологии, организации транспортного обслуживания

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Власти Ленинградской области выделят 5,2 млн рублей субсидий на создание в городах Сосновый Бор и Гатчина цифровых платформ для взаимодействия органов власти с жителями. Об этом во вторник сообщила пресс-служба правительства региона.

"Гатчина и Сосновый Бор получат субсидии на создание цифровой платформы для эффективного взаимодействия органов власти с жителями. Из областного бюджета на эти цели выделено софинансирование в размере 5,2 млн рублей, еще 25% профинансируют муниципалитеты. Так, после внедрения сервиса Гатчина получит 3 млн рублей, Сосновый Бор - 2,25 млн рублей", - говорится в сообщении.

Цифровая платформа представляет собой сервис "Активный горожанин" - интернет-портал и мобильное приложение. С их помощью жители смогут оставлять сообщения и предложения по вопросам ЖКХ, экологии, организации транспортного обслуживания, безопасности, формирования городской комфортной среды. Операторы диспетчерских управляющих компаний, обслуживающих и ресурсоснабжающих организаций получат доступ к рабочему месту по обработке сообщений граждан и телеметрической информации с автоматизированных приборов учета.

Гатчина и Сосновый Бор официально вошли в число пилотных городов, где реализуется проект "Умный город" - соответствующие соглашения подписаны на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2019) с Минстроем РФ. Проект "Умный город" стартовал в России в 2018 году, с 2019 года он реализуется в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Стандарт "Умного города" является набором инструментов, направлений и технологических решений для цифровизации городской среды. На базе федерального стандарта регионы разрабатывают и утверждают региональные программы реализации проекта.

Теги
РоссияЛенинградская область
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