Союз архитекторов на Урале предложил создать в муниципалитетах архитектурные советы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Свердловское отделение Союза архитекторов РФ предложило организовать в каждом муниципалитете архитектурные советы, которые смогли бы оценивать проекты и давать рекомендации проектировщикам. Об этом сообщил во вторник член правления свердловского отделения Михаил Вяткин на форуме высотного и уникального строительства 100+.

"Конкурсная основа должна быть основной для знаковых объектов города. А оценку им должны давать профессиональные общественные советы. Должны быть в каждом муниципалитете созданы архитектурные советы, которые смогут оценить любую работу", - сказал он.

По словам Вяткина, подавляющее большинство в нем для качественной оценки должны составлять профессионалы. В качестве примера он привел созданный в регионе Региональный центр компетенции по формированию комфортной городской среды.

"Сегодня центры компетенции созданы во многих городах, но не при архитектурных вузах, в центр входит студенческое сообщество, чиновники, волонтеры. У нас он создан в 2017 году, но при институте энергосбережения. Наверное, они что-то могут, но там в основном должны быть люди с высоким профессиональным опытом, с архитектурным или урбанистическим образованием, а не социологическим. Причем важно иметь опыт работы в разработке проектов, их реализации, согласования", - отметил Вяткин.

Также на уровне муниципалитетов Вяткин предложил создать профессиональные советы по застройке и планировке территории, которые будут оценивать генеральные планы на начальных этапах разработки и давать советы для корректировки.

100+ Forum Russia - международный конгресс и выставка профессиональной направленности, посвященные проектированию, строительству, финансированию и эксплуатации высотных и уникальных сооружений любого назначения. Целью мероприятия является продвижение отечественных предприятий, обладающих уникальными высотными компетенциями, актуализация и мониторинг внедрения дорожной карты по развитию высотного и уникального строительства в РФ.