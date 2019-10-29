В Ростовском заксобрании приветствовали вовлечение регионов в обсуждение нового КоАП

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 октября. /ТАСС/. Обсуждение новых поправок в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) с депутатами региональных парламентов позволит субъектам РФ принять участие в регулировании вопросов административной ответственности, считает председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.

"Сложившееся судебная практика за последние 15-16 лет фактически лишила регионы возможности должным образом регулировать вопросы административной ответственности. В рамках составления нового КоАП мы ведем очень предметный, активный и острый диалог с нашими коллегами из Государственной думы и Совета Федерации, и надеемся, что по итогам встречи в Ростове-на-Дону подходы у наших федеральных коллег, разработчиков нового КоАП, изменятся", - сказал Ищенко в ходе выездного заседания комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству по вопросу "О предложениях субъектов РФ по модернизации особенной части Кодекса РФ об административных нарушениях" в Ростове-на-Дону.

По его словам, на обсуждение нового КоАП с Госдумой и Советом Федераций выносятся те вопросы, решения которых не находятся в компетенции областных властей и которые беспокоят жителей регионов. Как рассказал журналистам глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, Ростовскую область для проведения выездного заседания выбрали не случайно. "[Это] субъект, который динамично развивается, здесь много вопросов, которые возникают, чем люди более интенсивно, динамично работают, тем больше у них вопросов и к федеральной власти в том числе", - пояснил он.

Как рассказала ТАСС после заседания член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова, все российские регионы высказались за включение в новый Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ положения о защите тишины и покоя граждан в ночное время, за нарушение которого может грозить штраф.

По ее словам, в Совфеде провели мониторинг, направили в каждый регион соответствующее письмо за подписью председателя комитета Андрея Клишаса "с просьбой высказать свою позицию не только по этому вопросу, по целому ряду проблем", а также предложили регионам дать перечень тех составов, которые они хотели бы видеть на уровне федерального кодекса, среди которых "самый популярный, самый чувствительный - ночной покой", сказала она.

Правительство РФ 10 июня представило концепцию нового КоАП. Как ожидается, новый кодекс может быть принят в следующем году, а вступить в силу - с 1 января 2021 года. Основной текст особенной части нового КоАП планируется подготовить к 1 декабря 2019 года.