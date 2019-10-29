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Интернет-ресурс Baza удалил материал о психотропном веществе

Информацию удалили по требованию Роскомнадзора

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Интернет-ресурс Baza по требованию Роскомнадзора удалил статью автора Андрея Каганских о психотропном веществе кетамин. Об этом сообщается во вторник на сайте ведомства.

"Согласно тексту решения МВД России, информация в тексте описывала порядок действий по изготовлению, разработке и использованию этого психотропного вещества, а также формировала у целевой аудитории положительный образ лиц, причастных к его изготовлению. Следует отметить, что кетамин является психотропным веществом в соответствии с постановлением правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681 "Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее поступившее в ведомство решение МВД исполнено. Ресурс Baza исключили из единого реестра запрещенной информации.

Как 23 октября сообщала ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк, ведомство приняло решение ограничить доступ к материалу Baza после его проверки. Она отмечала, что в статье рассказывалось о способах использования кетамина и якобы существующих положительных сторонах потребления этого вещества.

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