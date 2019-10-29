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Екатеринбургский театр художественной хореографии выступит на "Русских сезонах" в Германии

Коллектив покажет две хореографические постановки - спектакль "Кожа" и спектакль "Кленовый сад"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Екатеринбургский театр художественной хореографии "Провинциальные танцы" выступит в Мюльхайме-на-Руре и Дюссельдорфе в рамках международного культурного проекта "Русские сезоны" в Германии. Выступление коллектива запланировано на 1 и 2 ноября, сообщили журналистам в пресс-службе Министерства культуры РФ во вторник.

"1 и 2 ноября 2019 года в Германии пройдут гастроли Екатеринбургского театра современной хореографии "Провинциальные танцы". Коллектив покажет немецкой публике две хореографические постановки - 60-минутный спектакль "Кожа" и 30-минутный спектакль "Кленовый сад", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, спектакль "Кожа" посвящен теме прикосновения и физического контакта в современном мире, символике жестов и их влиянию на человека, обмену энергией и эмоциями. Артисты продемонстрируют, что привычные каждому встреча и прощание, сохраняющие контакт тел, становятся подобны ритуалу. Проект реализован при поддержке генерального консульства Германии в Екатеринбурге и Института Гете в Москве.

"Кленовый сад" хореографа Татьяны Багановой - один из самых "гастролирующих" спектаклей театра. Его показывали в США, Таиланде, Германии, Швеции, Италии, Польше, Литве, Белоруссии, а также в 16 городах России. Спектакль был поставлен в 1999 году в Дареме (США) по заказу ежегодного летнего фестиваля современного танца American Danсe Festival. В том же году состоялась российская премьера "Кленового сада" в Екатеринбурге, а в 2001 году спектакль получил российскую национальную театральную премию "Золотая Маска" в номинациях "Лучшая работа хореографа" и "Лучшая работа художника", - уточнили в пресс-службе.

Екатеринбургский театр современной хореографии "Провинциальные танцы" - один из первых театров современной хореографии в России, работает с 1990 года. Театр является шестикратным обладателем Национальной театральной премии "Золотая маска".

"Русские сезоны" - масштабный проект по представлению русской культуры европейскому зрителю. Как сообщает официальный сайт Минкультуры РФ, в рамках фестиваля, который продлится до конца 2019 года, запланировано более 400 мероприятий в 80 городах Германии: выставки, театральные постановки, концерты симфонической музыки, балетные спектакли, гастроли ведущих народных коллективов, цирковые и кинофестивали. Среди участников "Русских сезонов" в Германии более 80 учреждений культуры.

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