Пользователи по всему миру сообщают о сбое в работе Google

ТАСС, 29 октября. Проблемы в работе американской поисковой системы Google наблюдаются в ряде стран мира во вторник. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

"Сбои в работе Google наблюдаются с 11:33 по времени Восточного побережья США (18:33 мск - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении сервиса.

Больше всего жалоб на неполадки поступает от пользователей из США, Мексики, Великобритании, Германии, Нидерландов и Испании. В России с проблемами столкнулись преимущественно жители Москвы.

По данным Downdetector, 77% пользователей Google сообщают о трудностях при попытке войти в свои аккаунты, а у примерно 22% возникают проблемы с поиском.