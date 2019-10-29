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В Российской академии образования считают необходимым увеличить число психологов в РФ

Как сообщил президент РАО, в настоящее время в России 20-25 тыс. психологов, их число нужно увеличить до 100-120 тыс.

СОЧИ, 29 октября. /ТАСС/. Число психологов, в том числе клинических, для работы во всех сферах жизнедеятельности российского общества должно быть увеличено до 100-120 тыс., чтобы своевременно предотвращать всевозможные инциденты. Об этом во вторник ТАСС сообщил в кулуарах саммита молодых ученых в Сочи президент Российской академии образования (РАО) Юрий Зинченко.

"Психологи, в том числе клинические, нам нужны в разных направлениях, в разных отраслях, в том числе и для индивидуальной работы. Для страны необходимо порядка 100-120 тыс. психологов. Сегодня их 20-25 тыс., и это оценочная, относительная цифра, потому что мы в общем говорим о тех, кто сейчас занимается психологической деятельностью", - сказал Зинченко, отвечая на вопрос ТАСС о мерах, необходимых для предотвращения ЧП и других инцидентов, в том числе в молодежной среде.

По его словам, наличие психологов важно не только в учебных заведениях, обслуживать которые могут бригады специалистов, но и прежде всего в МЧС, Вооруженных силах РФ, силовых структурах, где у сотрудников очень велика ежедневная нагрузка на психику. Психологи должны помогать людям выстраивать "вопросы саморегуляции", добавил Зинченко. "Это то, чему нужно обучать, воспитывать, начиная со школы и раньше. Вопросы саморегуляции, самогигиены, психологической культуры - это не только вопросы профессионального психологического сообщества, а общества в целом", - считает президент РАО.

По его данным, подготовку дипломированных психологов стали вести в России с 1989 года, когда появился тезис "психолога в каждую школу". В те годы учитель физкультуры за 9 месяцев мог стать школьным психологом, и сегодня к качеству подготовки психологов остается очень много вопросов, отметил Зинченко. Для оздоровления ситуации в обществе в целом важно не только увеличить в разы число дипломированных специалистов-психологов, в том числе клинических психологов, но и провести массовую переподготовку уже работающих, считает собеседник агентства.

"Часто бывает, что человек хочет работать, но ему профессионально не хватает какого-то объема компетенций. Здесь через систему переподготовки, повышения квалификации существующим специалистам нужно добрать эти необходимые компетенции", - добавил Зинченко.

Саммит молодых ученых и инженеров "Большие возможности для общества, государства и науки" проходит в образовательном центре "Сириус" в Сочи с 28 октября по 3 ноября. В нем участвуют более 300 молодых исследователей из 32 регионов и 75 университетов России. Ими представлены научные проекты в сфере генетики, когнитивных исследований и компьютерных наук. Студенческие секции пройдут в нескольких форматах: участников ожидает проектная работа в междисциплинарных командах, постерные сессии и тематические круглые столы.

Теги
РоссияКраснодарский край
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