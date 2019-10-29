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Число стажировочных площадок Академии World Skills Russia увеличилось за год в два раза

Такие площадки создаются по заявкам из регионов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Академия World Skills Russia увеличила количество стажировочных площадок до 132 в этом году по сравнению с 64 в прошлом. Об этом во вторник на Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности, проходящем в Екатеринбурге, сообщила начальник отдела сетевых программ академии по практической подготовке Анастасия Кручинина.

"У нас в этом году 132 стажировочные площадки, мы их называем "площадки лучших практик". Они у нас на базе 92 образовательных организаций в 28 субъектах РФ. По сравнению с прошлым годом [их число] увеличилось почти в два раза, в 2018 году было 64 площадки", - сказала она.

Кручинина также пояснила, что стажировочные площадки создаются по заявкам из регионов. Учебное заведение для этого должно отвечать требованиям по результативности в подготовке к World Skills, наличию сертифицированного эксперта. Кроме того, будущая площадка должна обладать хорошей материально технической базой.

С 28 октября по 1 ноября в Екатеринбурге проходят соревнования профессионального мастерства среди сотрудников промпредприятий - VI Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills (Hi-Tech). Он проходит при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, правительства Свердловской области, АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", ведущих российских корпораций и предприятий.

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Россия
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