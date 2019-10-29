Бесплатный курс реабилитации могут пройти участники чемпионата "Абилимпикс" в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 29 октября. /ТАСС/. Участники третьего регионального чемпионата "Абилимпикс" в Дагестане могут пройти бесплатный курс нейрореабилитации в одной из местных медицинских клиник. Об этом сообщила журналистам во вторник пресс-служба Республиканского молодежного центра занятости "Успех".

III Региональный чемпионат "Абилимпикс" в Дагестане проходил 25-26 сентября на базе Республиканского центра социально-трудовой адаптации и профориентации им. Муртузалиевой в Махачкале. Участников в нем было 150 человек со всего Дагестана, соревнования проходили по 16 компетенциям. В рамках этого чемпионата прошел также первый в России "Специальный Абилимпикс" для людей с интеллектуальными нарушениями, в нем участие приняли около 50 человек.

"Участники регионального чемпионата профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" и "Специального Абилимпикса" среди людей с ментальными нарушениями могут пройти курс нейрореабилитации в медицинском центре "НевроАртромед", который выступил спонсором прошедших чемпионатов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что курс реабилитации, который пройдет на базе медклиники в Махачкале, "будет на безвозмездной основе". "Полугодовой курс будет включать в себя консультации специалистов и различные реабилитационные процедуры, назначенные врачом по патологии", - сообщили в пресс-службе.

Первый региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с ограниченными физическими возможностями состоялся 3 и 4 октября 2017 года в Каспийске. Участие в соревнованиях по семи компетенциям принимали 36 человек, их оценивали более 50 экспертов из числа преподавателей образовательных учреждений и представителей работодателей. По итогам регионального чемпионата медалистами стали более 20 человек.

"Абилимпикс" - олимпиада по профессиональному мастерству среди инвалидов. Название движения - сокращение от английского Olympics of Abilities ("Олимпиада возможностей"). Движение возникло в Японии в 1971 году. Мировые чемпионаты организуются раз в четыре года по аналогии с Олимпийскими играми, Россия присоединилась к движению в 2014 году.