Роспотребнадзор утвердил расчет уровня авиашума для приаэродромных территорий

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Роспотребнадзор утвердил единый способ расчета и оценки уровня шума от самолетов на близлежащих к аэропортам территориях, при этом нормативы по этой шкале не изменились. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе ведомства.

"Роспотребнадзор не установил новые требования, а конкретизировал порядок применения уже существующих при разработке проектов приаэродромных территорий", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в апреле 2019 года Роспотребнадзор направлял операторам аэродромов и проектировщикам информацию о том, что необходимо установить единый подход к размеру приаэродромных территорий на основании уровней шума. Кроме того, необходимо также учитывать уровни загрязнения воздуха, электромагнитного излучения, а также риск здоровью населения.

"В части установления приаэродромных территорий сообщаем, что более трети российских аэродромов уже оформили все документы и получили положительные санитарно-эпидемиологические заключения, согласовывающие проекты решений об установлении приаэродромных территорий", - добавляет пресс-служба.