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Эксперты считают безопасным строительство под Псковом химического завода

По их мнению, на производствах не может образовываться каких-либо продуктов или веществ, которые могут привести к онкологическим заболеваниям

ПСКОВ, 29 октября. /ТАСС/. Специалисты признали возможным строительство в особой экономической зоне "Моглино" завода "Титан-Полимер", планирующего изготавливать ПЭТФ-гранулы (полиэтилентерефталат) и полимерные пленки, соответствующее экспертное заключение представила во вторник Общественная палата Псковской области.

"Изучив документы по технологии производства псковского завода "Титан-Полимер", в том числе оценку воздействия на окружающую среду, планируемые выбросы и их объемы, эксперты считают возможным строительство данного предприятия на территории ОЭЗ "Моглино" при условии положительного заключения государственной экологической экспертизы. Эксперты убеждены, что в случае соблюдения всех требований природоохранного законодательства риск возникновения негативного воздействия на окружающую природную среду и на здоровье человека будет исключен. Экологическое воздействие предприятия на природную среду в районе строительства минимальное и не должно вызывать опасений", - зачитал текст экспертного заключения председатель региональной общественной палаты Анатолий Мультах. По его словам, прежде чем сделать такой вывод, привлеченные рабочей группой Общественной палаты Псковской области эксперты - ведущие специалисты псковского государственного университета и Управления Роспотребнадзора по Псковской области, в числе которых - профессор кафедры фундаментальной медицины и биохимии ПсковГУ, доктор медицинских наук Галина Артюнина и доцент кафедры техносферной безопасности, факультета инженерных и строительных технологий ПсковГУ, кандидат технических наук Лариса Никольская, которая также является внештатным экспертом государственной экологической экспертизы - изучили документы и посетили завод "Титан" в Омске.

Как следует из текста заключения, сточные воды от производства составят около 150 куб. м, они будут проходить биологическую очистку. "На обоих производствах не образуется и не может образовываться каких-либо продуктов или веществ, которые могут привести к онкологическим заболеваниям. На выходе из трубы котельной состав газов не отличается от такового для котельных, отапливающих жилые дома в городской черте", - процитировал Мультах текст заключения.

История вопроса

Группа компаний "Титан" намерена построить под Псковом завод "Титан-Полимер" по изготовлению ПЭТФ-гранул (полиэтилентерефталата), из которых выпускают пленку. По предварительным оценкам, объем инвестиций в производство должен составить порядка 13 млрд рублей. По планам руководства компании, предприятие выйдет на полную мощность к 2023 году. Производство является уникальным для России, позволяет выпускать неограниченное количество видов полимеров и обеспечит страну сырьем, которое на данный момент ввозится из-за рубежа.

В марте губернатор Михаил Ведерников заявлял, что строительство завода начнется только после проведения публичных слушаний, а также технической и экологической экспертиз. По его словам, тема строительства завода вызывает беспокойство у населения - часть граждан опасается, что открытие предприятия может ухудшить экологическую обстановку.

Псковский завод "Титан-полимер" является крупнейшим резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) "Моглино". В случае открытия завод станет пятым в России, который будет заниматься производством полимеров.

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