Студенты из Северной Осетии смогут по обмену обучаться в вузах Испании

ВЛАДИКАВКАЗ, 29 октября. /ТАСС/. Программа академического обмена с испанскими вузами - партнерами заработает в Северо-Осетинском государственном университете им. К.Л. Хетагурова (СОГУ, Северная Осетия) в 2020 году, говорится в сообщении пресс-служба учебного заведения.

"Студенты СОГУ смогут продолжить обучение в лучших вузах Испании. Это университет Кадиса и университет Алкала. Обучение здесь полностью адаптировано к Европейскому пространству высшего образования. Программа академического обмена заработает в 2020 году. Об этом договорились в рамках IV форума ректоров и президентов иберо-американских и российских университетов", - говорится в сообщении.

СОГУ заключил соглашения с шестью ведущими испанскими вузами в этом году. Так, с мадридским университетом Альфонсо Х Мудрого будет проводиться совместная работа над профильными проектами факультетом стоматологии и фармации СОГУ и факультетом наук о здоровье испанского вуза. С университетом Изабеллы I (г. Бургос) основными направлениями работы стали пищевые технологии, стоматология и фармация. Вузы начнут совместную реализацию онлайн языковых курсов для российской и испанской аудиторий.

"Мы подписали соглашение с университетом Малаги на форуме. Это стратегический партнер с точки зрения развития туризма. Особую благодарность выражаем посольству Испании в России за поддержку наших инициатив", - сообщил проректор по внешним связям и развитию СОГУ Алан Уадати, слова которого приводятся в сообщении.

IV форум ректоров и президентов иберо-американских и российских университетов проходил 16-18 октября в испанской Севилье. Российскую делегацию из 24 представителей ведущих вузов страны возглавил президент Российского союза ректоров, ректор МГУ Виктор Садовничий. Также в форуме приняли участие ректоры 43 университетов из Испании, Португалии, Мексики, Кубы, Аргентины и других стран.