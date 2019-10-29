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Путин поддержал просьбу Садовничего подготовить указ о праздновании 270-летия МГУ

Ректор университета также сообщил, что мероприятия, посвященные юбилею, планируется проводить с 2024 года
Президент России Владимир Путин и ректор МГУ имени М.В.Ломоносова Виктор Садовничий Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Президент России Владимир Путин и ректор МГУ имени М.В.Ломоносова Виктор Садовничий
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

НОВО-ОГАРЕВО, 29 октября. /ТАСС/. Ректор МГУ Виктор Садовничий попросил президента РФ Владимира Путина подготовить указ о праздновании 270-летия университета, которое будет отмечаться в 2025 году.

"Нам скоро 270 лет. И мы готовимся к этому юбилею, мы хотим отреставрировать некоторые здания на улице Моховой, построить новое общежитие. И я набрался смелости попросить вас поручить подготовить указ о юбилее", - сказал он на встрече с главой государства.

При этом Садовничий добавил, что мероприятия, посвященные юбилею университета, планируется проводить с 2024 года. Путин поддержал эту просьбу. "Хорошо", - сказал глава государства.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСадовничий, Виктор Антонович
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