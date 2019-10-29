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Новая система обращения с ТКО

На полигонах ТКО Архангельской области начались изыскательские работы

Как говорится в сообщении пресс-службы администрации региона, результаты этих работ лягут в основу проектно-сметной документации по рекультивации полигонов, выводимых из эксплуатации

АРХАНГЕЛЬСК, 29 октября. /ТАСС/. Комплексные инженерные изыскания начались на действующих полигонах твердых коммунальных отходов (ТКО) Архангельска, Северодвинска и Новодвинска. Как говорится в сообщении пресс-службы администрации Архангельской области, результаты станут основой проектно-сметной документации для рекультивации.

"На полигонах ТКО Архангельска, Северодвинска и Новодвинска начались комплексные геологические изыскания. Результаты этих работ лягут в основу проектно-сметной документации по рекультивации полигонов, выводимых из эксплуатации", - говорится в сообщении.

Действующие полигоны хранения отходов в Архангельске, Северодвинске и Новодвинске находятся в черте городов. В соответствии с федеральным законодательством, они должны быть закрыты и рекультивированы.

На полигонах будет проведен широкий спектр работ - геологические, геодезические, экологические и гидрометеорологические. При этом работы будут вестись как на участках, непосредственно занятых свалочным телом, так и на территории санитарно-защитных зон полигонов. "Итогом работ станет определение объемов отходов, уже накопленных на каждом полигоне, определение характеристик грунтов, уровня загрязнения воздуха, грунтовых и поверхностных вод химическими веществами, - приводит пресс-служба слова руководителя подрядной организации, которая ведет изыскания, Николая Зайцева. - Кроме того, будет рассчитан объем выхода свалочного газа, как непосредственно, так и на математических моделях".

Результаты изысканий будут переданы для лабораторных исследований. Как ожидается, первые предварительные данные станут известны к концу декабря 2019 года. А полный пакет проектно-сметной документации на рекультивацию полигонов будет подготовлен к середине 2020 года. По предварительным оценкам, стоимость рекультивации полигонов может составить более одного миллиарда рублей.

Местом возможного размещения межмуниципального полигона твердых коммунальных отходов для Архангельска, Северодвинска и Новодвинска, а также Приморского и Холмогорского районов выбран участок на 30-м км трассы М8 (Архангельск - Москва). Территориальная схема обращения с ТКО была утверждена в Архангельской области 30 августа 2019 года. Схема разработана на срок до 2030 года.

Теги
РоссияАрхангельская областьНовая система обращения с ТКО
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